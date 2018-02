Răsturnare de situaţie în cazul fetiţei din Drochia care a fost plasată într-o casă de tip familial. Copila era BĂTUTĂ ŞI ABUZATĂ SEXUAL de fraţii

Răsturnare de situaţie în cazul fetiţei din Drochia care a fost plasată într-o casă de tip familial. Șeful Direcției Asistență Socială spune că micuţa era bătută și abuzată sexual în familia biologică de către frații mai mari, iar despre acest lucru el va anunţa procurorii. În aprilie 2017, specialiştii făcut un raport psihologic al copilei. Potrivit documentului, aceasta nu era hrănită şi spălată la timp. Mai mult, ea fusese agresată fizic.



"Când am citit acest raport am rămas șocat. Pe lângă faptul că tot timpul a fost în familia dată abuzată fizic și din partea tatălui și a fraților, au mai fost și tentative de molestare sexuală din partea fraților mai mari", a spus Tudor Golban, șeful Direcției Asistență Socială Drochia.



Tudor Golban mai spune că Alexandr Streliuc a refuzat să-i dea numele său fetiței la naştere şi a recunoscut-o doar când a fost judecat. Acesta a fost acuzat de omor din imprudenţă, după ce soţia sa a murit afară din cauza frigului, iar el nu a lăsat-o să intre în casă.



"Dumnealui și-a recunoscut paternalitatea tocmai în 2016 și nu în 2012 atunci când s-a născut copila.E clar că era în proces de judecată și dacă sunt copii minor pedeapsa e mai ușoară", a mai spus Tudor Golban, șeful Direcției Asistență Socială Drochia.



Tatăl copiilor neagă acuzaţiile, dar recunoaşte că în acea perioadă el consuma alcool.



"Soția a născut, trebuia să fac actele, dar nu aveam cum. Ce trebuia să fac? I-am zis să o scrie pe numele său şi după ce îmi voi face buletinul, îl vom schimba. A trecut timp, recunosc că am am început să beau şi aşa au trecut patru ani", spune Alexandr Streliuc, tata.



"Despre aceeași hărțuială sexuală despre care ei vorbesc, asta se califică ca fiind o infracțiune față de un minor. În momentul în care tu ai identificat o asemena infracțiune legea te obligă ca să anunți procurorul în termen de 24 de ore. Ei nu au făcut acest lucru", a declarat Violina Munteanu, avocat.



Psihologii spun că în perioada anchetei ar fi mai bine ca fetiţa să fie într-o casă de tip familial.



"În caz că ei au considerat că în familia unde era fata, mediul era în așa mod unde era traumatizant, probabil că mai bine vremelnic, pentru o perioadă fata să fie îndepărtată, dar paralel să se lucreze și cu fata și cu tata și cu frați ca să înțeleagă unde sunt neajunsurile", a menţionat Gholamali Mohammadifard, psiholog.



Fata de cinci ani a fost plasată într-o casă de tip familial din raionul Drochia în toamna anului 2016. Asistenţii sociali şi-au motivat decizia prin faptul că minora nu are parte de condiţii decente de trai. Tatăl copilei se află în proces de judecată cu autoritățile locale și dorește să o întoarcă în familie.