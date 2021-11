Răsturnare de situaţie în cazul carabinierului acuzat de împuşcarea mortală a unui tânăr din Elizaveta. Ce a decis Curtea de Apel Bălţi

Răsturnare de situaţie în cazul carabinierului Vitalie Tătaru, acuzat de împuşcarea mortală a unui tânăr din satul Elizaveta. Curtea de Apel Bălţi l-a condamnat la un an şi 6 luni de închisoare pentru ameninţarea cu moartea a unchiului victimei, dosar în care primise iniţial doar 5 luni, la Judecătoria Bălţi, instanţă care reexaminează acum dosarul pentru omor intenţionat. Între timp, Consiliul Superior al Magistraturii a condamnat public injuriile şi ameninţările lansate de fostul primar de Bălţi, Renato Usatîi, la adresa magistraţilor care au examinat iniţial dosarul şi care au comis greşeli de procedură ce au dus la eliberarea lui Tătaru, după 12 luni de arest preventiv. Totuşi, potrivit membrilor CSM, Usatîi are dreptul la libera exprimare.



"La toţi care au fost implicaţi în acest proces, le-au rămas zile numărate. Eu vreau să vă spun, stimaţi judecători, că eu voi deveni cel mai mare duşman al vostru. Voi sunteţi bespridelishihi şi credeţi numai în bancnote şi culioc. Pentru voi, nenorociţilor şi nemernicilor, eu voi fi cel mai mare duşman", a spus fostul primar de Bălţi.



Era 6 iulie 2021, când Curtea de Apel Bălţi a anulat decizia de condamnare a lui Vitalie Tătaru la 17 ani de închisoare pentru asasinarea tânărului Simion Botnari. Dosarul a fost trimis la reexaminare la Judecătoria Bălţi, pe motiv că prima instanţă a schimbat completul de judecată în timpul procesului, ceea ce contravine legii. Procesul s-a reluat de la zero, la aproape un an şi jumătate de la comiterea crimei, iar inculpatul a fost eliberat deoarece legea nu permite arestul preventiv pe mai mult de 12 luni.

După 18 ore de libertate, timp în care a fost păzit de poliţişti la domiciliu, Vitalie Tataru a ajuns din nou după gratii, fiind condamnat în dosarul pentru ameninţare cu moartea. Trei dintre judecătorii completului de judecată au sesizat CSM, cu privire la limbajul folosit de Usatîi. Inspecţia judiciară a cerut chiar sesizarea organelor de drept, dar Consiliul Superior al Magistraturii a declarat inadmisibilă cererea celor trei magistraţi. Informaţia ne-a fost confirmată de preşedintele interimar al instituţiei, Dorel Musteaţă.



Anterior, Procuratura Generală s-a autosesizat în cazul a 8 magistraţi care ar fi comis erorile de procedură în dosarul lui Tătaru, iar procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo a solicitat CSM cercetarea disciplinară a acestora. Preşedintele interimar al CSM, Dorel Musteaţă, ne-a spus că nu există o finalitate în privinţa sesizărilor lui Stoianoglo. Surse din sistemul judecătoresc ne-au explicat că Vitalie Tătaru ar putea fi eliberat din nou în 21 decembrie, la expirarea pedepsei iniţiale de 5 luni. Judecătorul responsabil de relaţii cu mass-media din cadrul Judecătoriei Bălţi, Stanislav Sorbalo, nu ne-a putut da detalii.

"La etapa actuală, când dosarul se află în examinare, nu pot să mă expun despre acţiunile instanţei de judecată, aşteptăm sentinţa", a declarat Stanislav Sorbalo, judecător de instrucţie Judecătoria Bălţi.



În privinţa magistraţilor acuzaţi de comiterea unor erori de procedură, CSM se va pronunţa în 5 noiembrie, ne-a spus Sorbalo. Ofiţerul de Carabinieri Vitalie Tataru l-a împuşcat mortal pe Simion Botnari, un tânăr de 23 de ani din satul Elizaveta, municipiul Bălţi în noaptea de 13 ianuarie 2020. Victima ar fi încercat să intervină într-un conflict apărut între vărul său şi atacator. Vitalie Tataru şi-a recunoscut anterior vina în comiterea asasinatului, dar s-a declarat nevinovat în dosarul de ameninţare cu moartea a unchiului victimei.