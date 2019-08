Răsturnare de situaţie în cazul aeroportului din Chişinău. Anunţul făcut de Igor Dodon

Răsturnare de situaţie în cazul aeroportului Chişinău. Preşedintele ţării, Igor Dodon, afirmă că Ilan Şor nu a reuşit să vândă compania Avia Invest, care gestionează aerogara, miliardarului britanic Nathaniel Rothchild. Declaraţia a fost făcută după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, la care au fost audiaţi mai mulţi demnitari.

Preşedintele ţării, Igor Dodon, susţine că compania "Avia Invest" rămâne administratorul aeroportului din Chişinău, iar orice tranzacţie în cazul aerogării nu este posibilă în prezent.

"Nu au fost înstrăinate cotele de capital din "Avia Invest", adică aşa cum a fost jumătate de an în urmă, un an în urmă, cine era proprietar la "Avia Invest", sunt aceiaşi proprietari. Este blocată posibilitatea de a ceda cotele. A venit un investitor care are interes şi care este preîntâmpinat că este blocat totul", a declarat Igor Dodon.

Igor Dodon a mai spus că sunt există şanse ca Aeroportul din Chişinău să revină în proprietatea statului. Asta deşi acum câteva zile ministrul Economiei şi Infrastructurii, Vadim Brînzan, a recunoscut că acest fapt e aproape imposibil. Tot atunci, Ministrul a confirmat informațiile despre vânzarea Aeroportului prin intermediul companiei "Investments Limited".