Răsturnare de situaţie! Două prietene din copilărie au aflat după 40 de ani că au aceeaşi mamă (FOTO)

Două femei care erau prietene din copilărie, au aflat, după 40 de ani, că sunt surori vitrege. Bucuria a fost uriașă, mai ales că una dintre ele a aflat cu această ocazie și cine este tatăl pe care nu l-a cunoscut niciodată, scrie libertatea.ro.

Cara Jane Farrar Peterson, în vârstă de 52 de ani, a descoperit că una dintre prietenele ei din copilărie, Karen Smith de 51 de ani, îi este soră vitregă după ce a regăsit-o pe Facebook și i s-a părut că seamănă foarte bine.

Cara, mamă a șapte copii, a dorit întotdeauna să știe identitatea tatălui său biologic, dar a întâmpinat dificultăți, deoarece mama ei, Linda Powell, de 74 de ani, s-a căsătorit de șase ori și a petrecut mult timp în spital din cauza problemelor de sănătate mintală.

Acum Cara și sora ei Karen încearcă să recupereze timpul pierdut neștiind că sunt rude de sânge. Cara face acum timp pierdut cu sora și cu sora ei. Două prietene din copilărie au aflat după 40 de ani că sunt surori.

Cara și Karen au fost inseparabile în școală, dar au pierdut legătura când Cara a fost luată în îngrijire de o altă familie. Cele două s-au regăsit prin intermediul Facebook în 2015, ceea ce a făcut-o pe Cara să devină suspicioasă când a văzut cât de bine seamănă în fotografii.

Un prieten de familie a reușit să obțină certificatul oficial de naștere al lui Cara după ce a realizat un arbore genealogic la începutul acestui an, iar tatăl său a rezultat a fi drept "Christopher Archer".

Dar Cara nu a fost convinsă că acesta este părintele său și a convins-o pe Karen să facă amândouă un test ADN în cadrul unei emisiuni televizate. Testele au confirmat suspiciunile Carei și visele ei au fost în cele din urmă realizate, ea a ajuns să aibă în sfârșit o familie adevărată.

"Este doar un sentiment de nedescris – am pierdut atât de mult", a spus Cara, adăugând, "A fost greu și am pierdut multe lucruri cu Karen. Aș vrea doar să mă întorc în timp și să rămân alături de sora mea. E ca și cum am avea întotdeauna o legătură, chiar dacă nu am știut că suntem de fapt surori".