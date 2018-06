Răspunsul neaşteptat al unui model sudanez căruia i s-a cerut să-şi albească pielea

Nyakim Gatwech este un fotomodel din Sudan care a căpătat renumele de Regină a Întunericului graţie faptului că are pielea de culoare foarte închisă şi nu a dorit să renunţe la identitatea ei pentru o viaţă mai bună. La vârsta de 14 ani, ea s-a mutat cu părinții într-o tabără de refugiați din America, unde problemele cauzate de aspectul ei fizic au devenit din ce în ce mai apăsătoare, scrie feminis.ro.

Din cauza culorii pielii, Nyakim a fost batjocorită și aproape că a vrut să renunțe la visul ei de a fi fotomodel, dar a reușit să reziste și a învățat să se iubească pe sine.



Aparițiile sale pe podium au reușit să o scoată din anonimat, iar la vârsta de 24 de ani are deja 350 mii de urmăritori pe Instagram și a lucrat pentru mărci cu renume, precum Calvin Klein, Fashion Nova, Aldo și Cosmopolitan, dar drumul ei nu a fost deloc ușor.

Toată copilăria și-a petrecut-o într-o tabără de refugiați din Africa, deoarece mama sa a plecta din Sudan înainte de a se naște ea, din cauza iminentului război în urma căruia își pierduse deja o fiică și băiatul îi rămăsese cu o cicatrice. Tânăra a trăit o viață liniștită în America, dar pe plan emoţional devenise o epavă, deoarece copiii din școlile americane considerau că arată așa deoarece nu face duș și că trebuie să zâmbească pentru a fi văzută. Nyakim plângea în fiecare noapte și voia să-și albească cumva pielea, așa cum auzise că multe femei sudaneze o făcuseră deja. Când sora sa i-a zis că ea a făcut-o şi regretă că și-a pierdut identitatea, modelul a renunțat definitiv la această idee. Astfel, fotomodelul a reușit să devină ceea ce și-a dorit mereu, păstrându-şi frumusețea naturală.



Când a devenit celebră, un șofer Uber a întrbat-o dacă ar accepta să-și albească pielea în schimbul sumei de 10.000 dolari, iar ea a râs și a vrut să știe de unde i-a venit această idee. Șoferul a crezut că așa îi va fi ei mai ușor să-și găsească pe cineva și să aibă un loc de muncă respectabil, dar tânăra a răspuns că preferă să-și asume riscul unei vieți mai grele decât să fie mai albă. Nyakim a fost ulterior supranumită The Queen of the Dark (Regina Întunericului) și a acceptat această poreclă cu mare plăcere.



Acest model de succes a inspirat multe femei să-și accepte trăsăturile unice, să se iubească și să se respecte pe sine, deoarece fiecare femeie este specială și frumoasă în felul ei.