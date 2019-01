Răspunsul lui Candu la o întrebare părtinitoare: Nu facem cadouri electorale, ci ne îndeplinim programul de guvernare

Am promis că vom veni cu proiecte pentru susţinerea pensionarilor, dar şi a familiilor tinere şi ne îndeplinim programul de guvernare. Este explicaţia preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu, la o întrebare părtinitoare pusă de o jurnalistă. Şeful Legislativului a fost întrebat de ce se fac promisiuni electorale înaintea campaniei electorale.

"Nu sunt promisiuni electorale, ci îndeplinirea programului de guvernare şi a promisiunilor făcute cetăţenilor de către PDM, atunci când s-a angajat în această guvernare, care deja se desfăşoară de trei ani de zile.

Faptul că punem accent pe necesitatea pensionarilor şi vrem să aducem creştere în tot ce înseamnă familii, copii şi vrem ca familiile să stea acasă, Guvernul şi PDM, care susţine acest Guvern, a venit cu unele elemente ca în politicele sale să găsească soluţii cum să dezvoltăm familiile în Moldova.

Până acum noi am majorat indemnizaţiile la naştere a copiilor, nimic nou sub soare, continuăm ceea ce ne-am asumat. Până acum am dat indemnizaţie la căldură, acum nu facem nimic decât să continuăm proiectele iniţiate. De doi ani de zile facem politici legate de încurajarea familiilor să aibă copii şi mă bucur că s-au găsit soluţii economice, această plată lunară pentru fiecare copil până la vârsta de 18 ani. Am promis că vom veni cu aşa idei acum 3 ani de zile şi ne îndeplinim promisiunile. Nu sunt cadouri electorale", a punctat Andrian Candu.

