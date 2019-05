Răspunsul liderului PAS, după ce Monica Babuc a dezvăluit că Maia Sandu nu are o problemă că mor satele în lipsa şcolilor

foto: publika.md

Liderul PAS, Maia Sandu, recunoaşte că pe vremea când era ministru al Educaţiei a fost atenţionată asupra consecinţelor deciziei de a închide mai multe şcoli din ţară. Cu toate acestea, ea nu a renunţat la aşa-numitele reforme din sistemul de învăţământ. Reacţia liderului PAS vine după ce actualul ministru al Educaţiei, Monica Babuc, a dezvăluit recent că Maia Sandu nu are o problemă că mor satele în lipsa şcolilor, pentru că civilizaţia s-a născut la oraş.



"Când am ajuns la unul dintre cele mai spinoase subiecte - finanţarea învăţământului - unul dintre colegii noştrii a adresat o întrebare, zicând: "Doamna ministru, dacă aprobăm fără modificări ceea ce propuneţi Dumneavoastră, o bună parte din satele Moldovei vor muri. Ştiţi ce a răspuns, oameni buni, doamna Sandu atunci la aceasta întrebare? "Să moară", - a zis ea. "Să moară satele, căci civilizaţia mondială s-a născut în mediul citadin, adică în oraşe", a punctat ministrul Monica Babuc.



"Trebuie să recunosc că am avut de multe ori discuţii, inclusiv cu oameni care lucrau în Guvern, atunci când mi se aduceau acuzaţii despre reforme, de exemplu când unele personaje în Guvern îmi spuneau că atunci când se închide o şcoală, moare satul eu le spuneam: Dacă în sat nu sunt nici o sută de copii, asta deja înseamnă că satul are o problemă gravă", a declarat liderul PAS.



Oamenii de la sate regretă declaraţiile Maiei Sandu. Maria Bunduchi a lucrat 31 de ani în calitate de profesoară de matematică în mai multe localităţi din raionul Hânceşti. Cu lacrimi în ochi, femeia a spus cât de importantă este şcoala într-o localitate şi că-i pare rău că unii politicieni vorbesc cu atâta uşurinţă despre închiderea instituţiilor care educă atâtea generaţii.



"Ce fel de dezvoltare a statului putem avea? O şcoală face atât de mult, nu că face doar un sat mai viu. Şi Filat, şi Maia Sandu, şi Plahotniuc toţi au trecut pe băncile şcolii şi toţi au ieşit din mâinile noastre, ale pedagogilor din sate", a menţionat Maria Bunduchi.



"Este o mare tragedie, să te duci din sat la oraş. Trebuie şi la sat să fie o şcoală. Pe lângă şcoală mai este şi un teren de fotbal, copiii mai fac un concert, de 8 Martie, de alte sărbători", a afirmat un bărbat.



"La sat se face carte, la sat se lucrează şi tratarea că satul trebuie să moară, este o tratare incorectă", a spus un bărbat.



"Creşte natalitatea se face foarte multe schimbări şi eu nu cred că trebuie de nimicit satele. Cel mai bine să creştem satele Republicii Moldova", a menţionat un bărbat.



"Cum aşa? În sate ce, nu sunt copii? Este mai bine şi mai frumos, şi copii sunt pe loc", a punctat o femeie.



În perioada când Maia Sandu a ocupat funcţia de ministru al Educaţiei, peste o sută de şcoli au fost închise. În cele mai multe cazuri, procesul de optimizare a instituţiilor de învăţământ a fost nejustificat. În consecinţă, în 2018, guvernarea democrată a instituit moratoriu asupra închiderii şcolilor.