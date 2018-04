Răspunsul hackerului care a șters Despacito de pe Youtube: Nu mă judecați

Prosox, hackerul care a șeters Despacitor de pe YouTube, clipul cu cele mai multe vizualizări din istorie, a postat un mesaj pe Twitter spunând că a făcut-o doar din amuzament și că nu este mare lucru, în prezent piesa fiind înapoi online, cu vizualizările intacte

„Despacito”, cel mai vizionat videoclip de pe Youtube, a fost șters, în ceea ce pare a fi un atac informatic. În locul clipului melodiei, utilizatorii văd un mesaj care le spune că videoclipul a fost eliminat de utilizator. „Despacito”, cel mai vizionat videoclip de pe Youtube, a fost șters la numai cinci zile după ce a atins cifra record de 5 miliarde de vizualizări

Alături de clipul, ”Despacito”, al artistului portorican Luis Fonsi, au mai fost șterse și melodii ale altor artiști precum Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift și Drake.

@YouTube Its just for fun i just use script "youtube-change-title-video" and i write "hacked" don t judge me i love youtube <3