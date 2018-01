Răspunsul CNA la petiţia celor 98 de femei. Au fost descoperite ACTE DE CORUPŢIE

Centrul Național Anticorupție s-a sesizat în cazul celor 98 de femei, care s-au plâns într-o petiție publică, de tratamente neadecvate în maternitățile din țară. În 32 de cazuri dintre cele 98 semnalate au fost descoperite acte de corupţie. CNA a constatat că în majoritatea cazurilor medicii obligau pacientele să achite bani pentru serviciile care trebuiau să fie prestate gratuit. Totodată, în baza acestei petiții, conducerea spitalului Clinic Municipal numărul 1 a decis să formeze o comisie care va verifica atitudinea angajaţilor medicali faţă de pacienţi.

Olga Mulic îşi aminteşte cu durere de cea de-a doua naștere și de fătul pe care l-a născut mort. Femeia spune că totul a începu când medicul de familie a refuzat să o ia la evidență.



"Doamna a refuzat, motive întemeiate nu a dat. Pur si simplu a refuzat. Ulterior peste patru zile. Am început să am dureri de cap însoţite de vomă greaţă şi ne-am adresat de urgenţă la maternitatea din Făleşti. De la Făleşti de urgenţă m-au trimis în Bălţi", a declarat Olga Mulic, mamă.



Femeia spune că nu a putut să nască în Făleşti întrucât instituţia nu dispune de echipament necesare pentru a primi o naştere prematură, ea fiind în cea de-a 35 săptămână. La Bălţi, Olga a fost anunţată că pruncul său este mort.



"Mi s-a făcut ecografia la care prompt în faţă m-a anunţat că bătăile inimii la copil nu se aud. Au început contracţiile cred că au durat trei ore undeva travaliul.Procesul naşterii nu a fost controlat de nimeni. S-a primit că eu am născut singură pe pat lângă două paciente", a spus Olga Mulic, mamă.



Pentru a pune capăt şirului de istorii înfiorătoare din maternităţile din ţară, Olga împreună cu alte zeci de mame a semnat o petiţie. Directorul CNA a avut întrevederi cu iniţiatoarea petiţiei și a îndemnat mamele să informeze imediat persoanele competente despre astfel de cazuri .



"Dat fiind faptul că toate aceste istorii au fost relatate postfactum la nivel procesal penal nu se poate interveni pe aceste cazuri semnalate. Această informaţie va fi utilizată în scopuri operative şi se va ţine cont în cazul unei eventuale plângeri repetate pe acţiunile vizate în petiţie", a menţionat Angela Starinschi, ofiţer de presă CNA.



Şi ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale s-a autosesizat şi a elaborat un plan de acţiuni privind calitatea şi siguranţa serviciilor medicale. Iar în secţii vor fi registre unde pacienţii vor putea scrie câte o plângere sau o mulţumire.



"În cadrul instituţiilor medicale vor fi panouri informative cu drepturile pacientului. Vor fi informaţii care vor promova linia verde sau telefonul de încredere acolo unde pacienţii sunt rugaţi să raporteze anumite cazuri de erori în practica medicală. Instruirea personalului medical de diferite nivele, medici, asistente medicale,inclusiv infermiere", a declarat Boris Gîlca, secretar general de stat Ministerul Sănătăţii.



Petiţia a fost semnată după ce o tânără de 19 ani a avortat în veceul de la Institutul Mamei și Copilului. Lista de revindecări a fost depusă la Guvern, Ministerul Sănătăţii, Centrul Naţional Anticorupţie şi Oficiul Avocatului Poporului.