Rapunzel din Ucraina. O fată de 15 ani are părul lung de doi metri şi 35 de centimetri (VIDEO)

O fată de 15 ani are cel mai lung păr printre adolescentele din Ucraina. Elena Korzeniuk are o cosiţă de doi metri şi 35 de centimetri. Datorită podoabei sale capilare, tânăra a fost poreclită Rapunzel.

"Totul necesită mult efort. Este nevoie de dragoste, răbdare şi grijă. Multe fete care au o lungime medie spun că e greu şi îl scurtează. Eu îmi iubesc foarte mult părul", a spus Elena Korzeniuk.



Elena îşi spală părul o dată la trei zile, iar ca să-l pieptene are nevoie de cel puţin jumătate de oră. Fata a dezvăluit că nicio foarfecă nu i-a atins vreodată podoaba capilară. Reprezentanţii Cărţii Recordurilor din Ucraina spun că părul Elenei creşte mai repede decât se aşteptau.



"În doar jumătate de an, lungimea părului Elenei a crescut cu 50 de centimetri. În luna august, ea a venit împreună cu mama sa în oficiul nostru şi am făcut o măsurătoare provizorie. Atunci, părul avea o lungime de 185 de centimetri", a declarat Vitalii Zorin, reprezentant Cartea Recordurilor din Ucraina.



Înainte de a fi înregistrat recordul, mai mulţi frizeri au fost invitaţi să-i aranjeze părul Elenei.



"Această lungime de păr este unică. Nu putem spune că lungimea asta este în vogă în prezent. O astfel de lungime o au doar câţiva oameni din întreaga lumea", a punctat Iurii Ţariov, stilist.



Elena spune că nu intenţionează să-şi taie părul chiar dacă acesta este tot mai greu de îngrijit.