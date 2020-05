Rapperul Nick Blixky a murit, după ce a fost împuşcat în New York

Rapperul american Nick Blixky a murit duminică după ce a fost împuşcat în New York, la vârsta de 21 de ani, informează luni The Independent şi New York Post.

Artistul, pe numele real Nickalus Thompson, a fost găsit de un echipaj de poliţie care a răspuns în Brooklyn la un apel la numărul de urgenţă 911, scrie agerpres.ro.



Blixky avea mai multe răni produse prin împuşcare, potrivit unui comunicat al NYPD.



''La 10 mai, în jurul orei 21:26, poliţia a răspuns unui apel la 911 în legătură cu un bărbat împuşcat. La sosire, ofiţerii au găsit un bărbat de 21 de ani inconştient'', se arată în comunicatul poliţiei.



Blixky a fost declarat decedat după ce a fost transportat la spital, se precizează în comunicat.



Până în prezent nu au fost operate arestări, iar ancheta ''este în desfăşurare''.

Cu puţin timp înainte de a muri, Blixky a publicat un mesaj pe contul său de Instagram în care anunţa că va lansa, la începutul lunii iunie, un produs muzical intitulat ''Different Timin''.