Rapperul Juice WRLD, găsit mort pe aeroportul din Chicago

Rapperul Juice WRLD, în vârstă de 21 de ani, care a lansat în ultimul an şi jumătate trei materiale de studio ce au ajuns în top 10 al Billboard 200, a murit duminică pe un aeroport din Chicago în urma unei crize, scrie Variety.Decesul rapperului pe numele real Jared A. Higgins a fost declarat la ora locală 03.14, la un spital din oraşul american. O autopsie a fost programată pentru luni. Potrivit TMZ, care a citat surse din poliţie, rapperul a suferit o criză în timp ce mergea prin aeroportul Midway.Interscope Records, cu care el a semnat un contract anul trecut, a transmis: „Juice a avut un impact profund într-un timp atât de scurt. A fost un suflet bun, a cărui creativitate nu a cunoscut limite, o persoană excepţională şi un artist care şi-a iubit fanii mai presus de orice. Să pierdem pe cineva atât de bun şi aproape de inimile noastre este devastator". Născut şi crescut în Chicago, rapperul - care a împlinit 21 de ani pe 2 decembrie - a cunoscut o ascensiune rapidă de când a publicat prima piesă pe SoundCloud în 2015. În muzica lui, a mixat hip-hop-ul cu elemente emo şi rock.Single-ul „Lucid Dreams", lansat independent în 2017, a fost definitoriu. Materialul discografic de debut, „Goodbye & Good Riddance", lansat în august 2018, şi „Future", în noiembrie 2018, au debutat între primele zece poziţii în topul american.În luna martie a acestui an, rapperul Juice WRLD s-a clasat în premieră pe primul loc în Billboard 200, cu albumul „Death Race for Love". Anul acesta el a susţinut concerte şi în Europa cu Nicki Minaj.În ultimele luni a colaborat cu numeroşi artişti, între care BTS, Ellie Goulding, Benny Blanco şi Young Boy Never Broke Again