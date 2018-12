Raportul premierului Pavel Filip din Parlament are 126 de pagini. Ce conține acesta (DOC)

Prim-ministrul Pavel Filip a prezentat astăzi, în Parlament, Raportul de activitate al Guvernului pentru perioada 2016-2018. Șeful Executivului a făcut o retrospectivă a evoluțiilor din ultimii trei ani și a vorbit despre domeniile în care eforturile autorităților necesită a fi continuate, pentru ca cetățenii să simtă rezultate concrete. VEZI RAPORTUL AICI:



Premierul a subliniat că la preluarea mandatului, pe majoritatea segmentelor cheie nu exista o viziune concretă, iar pentru a îmbunătăți situația economică și a transforma punctual fiecare domeniu, s-a acționat prin reforme profunde.

"Ne-am dorit să punem un fundament trainic, pentru că ne-am dorit o construcție care să dureze. În anul 2016 am ieșit din criză și am stabilizat economic țara, în 2017 am făcut reforme și am adus echitate în anumite domenii. Aceste eforturi ne-au permis anul acesta, în 2018, să începem să construim. În 2019 lucrurile bune trebuie să continue", a spus Pavel Filip



În context, prim-ministrul s-a referit la cele mai importante reforme: reforma guvernului, reforme pentru business, reforma pensiilor, a salariilor, reforme în sănătate și educație. Ca urmare, în economia țării au fost făcute investiții străine în valoare de 130 de milioane de dolari, exporturile au crescut cu 30%, iar veniturile - cu aproape 5 miliarde de lei, comparativ cu anul trecut. În același timp, în 3 ani au fost create 170 de mii de locuri de muncă, salariul mediu a crescut cu 40%, iar ritmul de creștere a prețurilor a scăzut de la peste 14% la puțin peste 1%.

"Sunt cifre care nu mint și vorbesc în locul nostru. Avem 3 ani la rând o creștere economică constantă, 4,5% în 2017, iar anul acesta - 5,2% în trimestrul doi. Motoarele economiei au pornit și capătă turații", a adăugat premierul.



Evoluțiile pozitive din economie au permis majorarea alocațiilor pentru programele sociale. În acest sens, a fost menționată realizarea cu succes a reformei pensiilor, creșterea mai multor alocații și indemnizații, dar și reforma sistemului de salarizare. După reforma salarizării, salariile profesorilor vor fi cu 84% mai mari decât acum 3 ani, iar unii medici vor primi un salariu dublu.



Pavel Filip s-a referit și la proiectele sociale, cu impact direct asupra cetățenilor: reînnoirea parcului de ambulanțe, lansarea programelor "O nouă viață" și "Un doctor pentru tine", proiectele de infrastructură - „Drumuri bune” și conectarea la rețelele de apă și canalizare. Pentru a oferi tinerilor condiții de trai și a reduce numărul celor care emigrează din țară, Executivul a lansat programul "Prima Casă".



Totodată, premierul a menționat că mai sunt necesare eforturi în continuare în justiție și anticorupție - acestea rămân printre domeniile de bază pentru viitor. Pe agendă rămân și proiectele de interconectare pe gaze naturale și energie electrică, dar și lansarea patrulării comune la frontiera moldo-română. În context, premierul a accentuat că pe durata mandatului acestui Guvern, pentru prima dată de la 1992, autoritățile de la Chișinău pot controla integral frontiera țării, inclusiv pe segmentul transnistrean. Pavel Filip a evidențiat și succesele obținute pe dimensiunea transnistreană, în relațiile cu statele vecine, dar și partenerii externi.

"În continuare, Acordul de Asociere cu UE rămâne cartea noastră de căpătâi, iar aderarea la UE– singurul nostru plan. Vrem să construim o țară europeană, aici, acasă, cu nivel de trai european și cetățeni europeni", a subliniat Pavel Filip.



La final, premierul a remarcat buna colaborare cu Legislativul, coaliția majoritară și partenerii de dezvoltare. De asemenea, Pavel Filip a mulțumit oamenilor care au avut răbdare și înțelegere pentru promovarea reformelor orientate spre a le face viața mai bună.

"Majorările și pensiile fără precedent sunt doar un prim pas prin care cetățenii încep să primească beneficiile meritate. Dacă toate guvernările anterioare ar fi reparat câte 1600 de km de drum pe an, ar fi ajutat câte 1000 de familii să-și cumpere o primă locuință, ar fi majorat pensiile cu până 40% și alocațiile pentru hrana elevilor de 7 ori, sau ar fi majorat salariile, astăzi Republica Moldova ar fi arătat altfel. Dar, important este să continuam să mergem pe drumul cel bun, pe care ne-am pornit. Am construit așa lucrurile în ultimii ani, încât acest proces de îmbunătățire a vieții oamenilor pe care l-am început ar trebui să fie ireversibil", a conchis premierul.