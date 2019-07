Raportul Kroll 2: O bună parte din raport, dedicată grupului Ilan Şor

Raportul Kroll 2, care a fost publicat ieri, în mare parte în presa afiliată guvernării, conţine mai multe nume de politicieni cunoscuţi din ţara noastră, dar şi denumiri de companii administrate de aceştia. Printre ei se numără Ilan Şor, Petru Lucinschi, cumătrul lui Igor Dodon - Viorel Melnic, firmele rudelor lui Vlad Filat, a soţului Zinaidei Greceanîi şi a raiderului numărul 1 în CSI, Veaceslav Platon.



Raportul Kroll 2 are 154 de pagini, structurate în 13 capitole. O bună parte din raport este dedicat grupului Ilan Şor, din care fac parte 77 de companii moldoveneşti, care ar fi luat credite de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, instituţii financiare implicate în furtul sistemului bancar, care au fost lichidate. Şi colegi de partid de-ai lui Ilan Şor figurează în raportul Kroll 2. Este vorba despre deputaţii Marina Tauber şi Reghina Apostolova, care au fost acționare la Unibank. Informaţia despre implicarea lui Ilan Şor şi a colegilor săi de partid în frauda bancară se regăseşte şi în raportul Kroll 1, care a fost publicat în 2015 de democratul Andrian Candu.



Pe lista celor care ar fi avut de beneficiat de pe urma devalizării sistemului bancar se numără şi fostul preşedinte al ţării, Petru Lucinschi. Cel de-al doilea şef al statului apare în document în calitate de acţionar al "Unibank". Anterior, el a recunoscut că a cumpărat acţiunile cu bani împrumutaţi de la Ilan Şor.



În raportul Kroll 2 apare şi numele deputatului independent Viorel Melnic, şeful vămii în timpul guvernării comuniste. Acesta a fost preşedinte al Consiliului de Administrare al Unibank, una dintre cele trei bănci care a falimentat, în 2014, în urma fraudei bancare. Până în 2015, Melnic a fost şi membru al PSRM, formaţiune condusă în acea perioadă de Igor Dodon, căruia, conform presei, îi este şi cumătru.



Potrivit procurorilor, frauda bancară din ţara noastră a avut loc în perioada 2007-2014. Astfel, schemele de acordare a creditelor neperformante de la băncile cu probleme ar fi fost puse la cale încă în perioada guvernării comuniste, mai exact când Igor Dodon deţinea funcţia de ministru al Economiei în Guvernul Tarlev, iar Zinaida Greceanîi - funcția de ministru al Finanțelor. Anume ministerul condus de Greceanîi a numit reprezentanții statului în Consiliul de Administrare al Băncii de Economii. În acea perioadă, statul deținea 56 la sută din acțiunile băncii şi putea influența politica de creditare. În 2008, când Greceanîi a ajuns prim-ministru, și-a numit soțul, Alexei Greceanîi, în Consiliul de Administrare al Fabricii de Vin din Cojușna.

Potrivit presei, datorită funcţiei de premier, aceasta l-a ajutat să ia un împrumut de peste 1,6 milioane de euro și jumătate de milion de dolari de la BEM. Doi ani mai târziu, întreprinderea a falimentat, iar în 2011, prin intermediul unei companii off-shore, la care soţul Zinaidei Greceanîi era proprietar-beneficiar, a luat un nou credit - de 40 de milioane de lei de la Banca de Economii sub pretextul de a răscumpăra gajul Fabricii de Vinuri din Cojușna. Informaţia despre implicarea soţului Zinaidei Greceanîi în frauda bancară figurează în raportul Kroll 1. Telegraph.md mai scrie că, în perioada anilor 2006 - 2010, mai multe companii afiliate lui Igor Dodon au împrumutat de la BEM peste zece milioane de dolari. Proprietarul acestui grup de companii, intrate în insolvabilitate, ar fi unul dintre finanțatorii Partidului Socialiștilor și prieten al lui Igor Dodon.



Printre marii beneficiari ai banilor din BEM, Unibank şi Banca Socială se numără şi fostul liberal-democrat Vlad Filat, care a obţinut surse financiare prin intermediul companiilor rudelor acestuia, una dintre acestea purtând denumirea de "CARAVITA". Şi raiderul numărul unu din CSI, Veaceslav Platon, a avut de câştigat de pe urma fraudei. El este şi autorul schemei laundromatului rusesc, prin intermediul căreia au fost spălate miliarde de dolari din Rusia. Platon a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, iar Filat la nouă ani de puşcărie pentru corupere pasivă şi trafic de influenţă.



În raportul Kroll 1 şi 2 se regăseşte şi numele notarului Olga Bondarciuc, despre care jurnaliştii de la zeppelin.md spun că are mai multe legături cu raiderul numărul unu din CSI, Veaceslav Platon. În vara anului trecut, jurnaliştii de la Zeppelin au scris că ea şi soțul ei, împreună cu familia Platon, ar fi primit un voucher turistic în valoare de aproape 230 de mii de lei de la o companie implicată în "Laundromatul rusesc". În articol apare și o fotografie în care cei patru se află în vacanţă în străinătate. Mai mult, soțul acesteia ar fi un prieten bun de-al lui Veaceslav Platon, ambii originari din Căușeni. După ce şi-a văzut numele în raport, Bondarciuc a reacţionat pe Facebook. Ea a scris că toate acţiunile sale au fost şi vor fi legale.



Procurorul Adriana Beţişor a explicat, după publicarea raportului Kroll 2, că informaţiile din acest document, pe lângă faptul că au un caracter confidenţial, reprezintă o recomandare pentru a fi examinate în cadrul anchetei.



"O mare parte din informațiile care sunt în acest raport, când am început să facem verificare, respectiv, o mare parte dintre ele nu corespund datelor de identitate care figurează în acest raport Kroll. Din start, este scris de specialiștii care au întocmit acest raport că sunt niște opinii care trebuie să fie verificate", a spus ADRIANA BEȚIȘOR, procuror PA.