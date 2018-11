Raportul comisiei de anchetă a fundației Open Dialog și întrebările la care nu au vrut să răspundă Maia Sandu și Andrei Năstase (FOTO/VIDEO)

Astăzi, au continuat audierile în cadrul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor de fapt şi de drept ale acuzațiilor de imixtiune din partea Fundaţiei Open Dialog şi fondatoarei acesteia, Ludmila Kozlowska, în treburile interne ale Republicii Moldova și a finanțării unor partide politice. În context, Igor Vremea, preşedintele comisiei de anchetă a implicării Fundaţiei Open Dialog în politică a venit cu unele declaraţii:

"Astăzi am definitivat şi am aprobat împreună cu colegii din comisia de anchetă raportul comisiei pe marginea activităţii noastre şi am reflectat toate recomandările în el. Deja în dependenţă de decizia biroului permanent îl vom prezenta Plenului Parlamentului.

După cum ştiţi cu toţii şi noi am anunţat în principiu unii invitaţi ai comisiei au preferat să nu se prezinte la audierile pe care comisia le-a desfăşurat. Astfel că, au preferat să facă unele declaraţii publice inclusiv în privinţa comisiei de anchetă. Respectiv împreună cu colegii din comisia de anchetă am decis să întrebăm o parte din temele pe care împreună cu acei invitaţi am fi vrut să le discutăm şi care au rămas din păcate fără răspuns.

Totodată, vreau să vedeţi cât de important era ca dumnealor să vină şi să se prezinte la comisie şi să răspundă la aceste întrebări, inclusiv acele conexiuni care le-au avut sau le au cu Fundaţia Open Dialog.

Suplimentar e clar că noi am fi prezentat pe lângă informaţia publică şi unele probe care şi de fapt au determinat acel caracter închis al şedinţelor de desfăşurare a comisiei de anchetă. Şi clar că în respectivele blocuri de întrebări pe care dumnevoastră le-aţi prezentat nu sunt prezentate acele tipuri de întrebări care au caracter restrucţional şi confidenţial", a spus Igor Vremea, preşedinte al comisiei de anchetă a implicarii Fundaţiei Open Dialog în politică.