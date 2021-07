Raport: Varianta Delta a COVID-19, la fel de contagioasă ca varicela şi ar putea provoca îmbolnăviri grave

Varianta Delta a noului coronavirus este la fel de contagioasă ca varicela şi ar putea provoca îmbolnăviri grave, potrivit unui raport intern al Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din Statele Unite, relatează The New York Times, citează Agerpres.



Totodată, această variantă beneficiază de o probabilitate mai mare să treacă de protecţia imunitară oferită de vaccinurile anti-COVID-19, precizează acelaşi raport, care adaugă că decizia CDC de a reveni la recomandarea ce prevede ca americanii vaccinaţi cu schemă completă să poarte din nou măşti sanitare, anunţată marţi, s-a bazat pe acest document.



Totuşi, datele transmise de CDC arată că actualele vaccinuri anti-COVID-19 au în continuare o eficienţă ridicată în prevenirea formelor grave ale bolii, spitalizărilor şi deceselor în rândul persoanelor vaccinate, potrivit raportului, care citează mai mulţi experţi.



Un nou studiu a arătat că persoanele vaccinate care au fost infectate apoi cu varianta Delta prezintă concentraţii foarte mari de virus la nivelul nasului şi gâtului, a dezvăluit directoarea CDC, Rochelle Walensky, pentru The New York Times.



Varianta Delta este mai transmisibilă decât virusurile care provoacă MERS, SARS, Ebola, răceala comună, gripa sezonieră şi varicela, afirmă autorii raportului.



Pasul imediat următor pentru agenţia americană este acela de a "conştientiza că războiul s-a schimbat", au adăugat autorii raportului.



CDC urmează să publice date suplimentare despre varianta Delta în cursul zilei de vineri, precizează The New York Times.