RAPORT: Populaţia de animale din pădurile lumii s-a redus la jumătate faţă de 1970

, scrie agerpres.ro. Vieţuitoarele din mediul forestier sunt vitale pentru menţinerea sănătăţii pădurilor şi junglelor, zone importante care înmagazinează dioxidul de carbon din atmosferă şi care ajută la reducerea schimbărilor climatice, se arată într-un raport publicat de organizaţia de mediu World Wide Fund for Nature (WWF) şi Zoological Society of London (ZSL).Conform studiului efectuat asupra a 455 de populaţii din 268 de specii de vieţuitoare sălbatice care trăiesc exclusiv în mediul forestier, numărul acestora a scăzut în medie cu 53% din 1970.Cea mai mare ameninţare la adresa vieţuitoarelor sălbatice care trăiesc în păduri este reprezentată de pierderea şi distrugerea habitatului, în mare parte provocate de curăţarea terenurilor în vederea producţiei de bunuri de uz uman, dar şi de exploatarea forestieră nesustenabilă şi incendii de vegetaţie. Alte pericole la adresa mamiferelor, amfibienilor, reptilelor şi păsărilor din mediul forestier sunt vânătoarea, schimbările climatice, introducerea speciilor invazive, comerţul ilegal cu animale şi prezenţa unor boli, se arată în raport.Cel mai mare declin a fost consemnat în pădurile tropicale, precum cele din zona amazoniană.WWF a lansat un apel la adresa liderilor lumii să declare urgenţă planetară şi să elaboreze un nou acord global ''pentru natură şi oameni în 2020'' necesar, potrivit organizaţiei de mediu, pentru stoparea schimbărilor climatice, dar şi pentru ca natura să îşi revină, iar sistemul alimentar să fie restabilit.''Pădurile sunt sisteme complexe care depind de fauna sălbatică care trăieşte în interiorul lor pentru a le menţine sănătoase, iar scăderea rapidă a numărului vieţuitoarelor din ultimele decenii reprezintă un semnal de alarmă urgent'', a declarat Will Baldwin-Cantello din cadrul WWF.''Pădurile găzduiesc mai mult de jumătate dintre animalele terestre din lume dar sunt, de asemenea, cel mai mare aliat natural al nostru în lupta împotriva problemelor climatice'', a adăugat specialistul.''Este nevoie ca liderii mondiali să declare o urgenţă planetară şi să demareze un program global de recuperare pentru a menţine pădurile noastre în picioare pentru a ne proteja planeta'', a mai spus Baldwin-Cantello.În raport sunt amintite unele poveşti de succes, cum ar fi revenirea pădurilor pe unele terenuri folosite pentru ferme în Costa Rica şi creşterea numărului de gorile de munte în Africa Răsăriteană, ca exemplu al modul prin care distrugerea naturii poate fi inversată.