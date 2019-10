RAPORT: Doar 8 la sută din bolnavii incurabili din Moldova beneficiază de îngrijiri paliative

Doar 8 la sută din bolnavii incurabili din Moldova beneficiază de îngrijiri paliative, proceduri care-i ajută să trăiască fără durere, potrivit unui raport al Avocatului Poporului.

Experţii au constatat că statul alocă prea puţini bani. Cei mai mulţi bolnavi incurabili sunt ajutaţi de organizaţii nonguvernamentale.



"Cu regret, ceea ce am constatat noi în acest studiu, deşi medicul de familie are dreptul şi ar trebui să facă această dozare, în mare parte este lăsat doar în seama specialistului oncolog. În general, este nevoie de anumite cunoştinţe şi este nevoie de instruirea specialiştilor care realizează îngrijiri paleative", a spus SVETLANA RUSU, co-autor al studiului.



Anual, Compania Naţională de Asigurări în Medicină alocă în jur de 26 de milioane de lei pentru procedurile de îngrijire a bolnavilor incurabili. Peste 20 de milioane sunt direcţionate către spitale, iar restul, la ONG-urile care prestează astfel de servicii. Suma e insuficienţă, spun autorii studiului.



"Îmi dau seama că necesitatea acestor servicii este în creştere atât timp cât serviciile de paliaţie sunt necesare atunci când după stările acute ar trebui să treacă la un alt nivel de asistenţă medicală şi aici noi ar trebui să cumpărăm aceste servicii nu de la oricare instituţie, dar de la instituţiile care sunt calificate", a spus ANDREI MATEI, directorul general CNAM.



Unica instituţie de stat din ţară specializată în acest sens este Spitalul municipal numărul patru din Chişinău. Restul sunt ONG-uri.

Vasile Ouatu are peste 40 de ani de experienţă în medicină.

A fost chirurg oro-maxilo-facial, a predat la Universitatea de Medicină din Chişinău, iar acum aproape opt ani a primit o lovitură grea: suferă de o boală crâncenă care l-a imobilizat la pat. Acum doi ani, a luat legătura cu Organizaţia Hospice Angelus, iar medicii de acolo l-au ajutat să reziste.



" În afară de faptul că oamenii aceştia sunt foarte bine, ei ne-au uşurat foarte mult starea financiară. De trei ori în zi să panseze aici trebuie material, aici trebuie preparate, medicamente. Aici trebuie un şir întreg de momente, absorbante", a spus VASILE OUATU, locuitor al Capitalei.



Anual, Organizaţia Hospice Angelus ajută circa 1500 de pacienţi, dintre care aproape 200 sunt copii. Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în Moldova din 2000. O parte din banii necesari sunt oferiţi de stat, dar cea mai mare parte vine din donaţii.



" Deci, dacă să ne bazăm doar pe banii care vin de la CNAM, atunci calitatea serviciilor ar fi foarte proastă. De aceea, noi suntem nevoiţi să găsim permanent surse din alte părţi, să organizăm baluri de caritate, evenimente, să apelăm la partenerii noştri de peste hotare", a spus VALERIAN ISAC, director executiv Hospice Angelus.



În ţara noastră, serviciile de îngrijire paliativă sunt gratuite, potrivit legii. Însă pacienţii pot beneficia anual de numai 30 de zile de spitalizare şi de 36 de vizite la domiciliu.