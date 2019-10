Raport devastator: Copiii sirieni visează să moară, să ajungă în rai şi să nu mai sufere

Copiii sirieni visează să moară, să ajungă în rai şi să nu mai sufere. Rănile războiului au lăsat în sufletul micuţilor cicatrici adânci care duc la riscul de sinucidere, boli de inimă, dependenţă de droguri şi depresie. Aspectele au fost prezentate într-un raport publicat de organizaţia neguvernamentală americană „Save the Children”.



Raportul, denumit „Răni invizibile”, şi publicat în Statele Unite, este structurat pe baza unor discuţii cu peste 450 de copii, adolescenţi şi adulţi care locuiesc în şapte regiuni siriene. Studiul realizat în Siria este cel mai cuprinzător document realizat până acum, file din războiul care a răpus peste 300.000 de oameni nevinovaţi.

„În Rai va fi mai cald”



5,8 milioane de copii trăiesc sub asediul bombardamentelor din Siria. Starea de război le-a ştirbit zâmbetul, iar durerea care le-a pus stăpânire pe suflet i-a făcut să îşi dorească să ajungă în Rai, unde e mai bine, în opinia lor. Raiul nu este însă singura lor opţiune pentru a scăpa din teroarea în care trăiesc. Copiii intervievaţi de către cei de la „Salvaţi Copiii” au arătat că visează de multe ori să fie loviţi de lunetişti pentru a putea să fie duşi pe un pat de spital, departe de zona de asediu, unde pot mânca tot ce îşi doresc. „Copiii cu care am vorbit în Siria sunt îngroziţi să se joace afară, se tem să meargă la şcoală şi fac pe ei când aud un zgomot puternic. Acesta este o tragedie care nu poate fi lăsată să continue. Putem pune capăt stresului toxic pe care îl suferă mulţi copii, oprind bombardarea zonelor civile şi ajungând la toată lumea cu ajutor de salvare şi sprijin psihologic”, a declarat preşedintele şi CEO-ul Salvaţi Copiilor, Carolyn Miles.

Sclavi pentru o farfurie de mâncare

Potrivit studiului, copiii din Siria nu mai au puncte de referinţă, iar cei rămaşi orfani din cauza războiului ajung să se alăture grupărilor armate pentru o farfurie de mâncare. Până să ajungă însă să pună mâna pe armă, aceştia sunt forţaţi să le gătească soldaţilor şi să le facă curăţenie în punctele de control. Mulţi dintre copii ajung să se maturizeze prea devreme. Constrânşi de situaţie, merg să lucreze în pieţe, putând astfel să îi ajute pe cei dragi care au fost răniţi de bombe. Alte constatări ale raportului arată că două treimi din copiii sirieni au pierdut pe cineva drag, le-a fost bombardată casa sau au fost răniţi din cauza luptelor. Peste jumătate dintre cei intervievaţi au spus că pentru a face face stresului şi situaţiei de teroare instalată în locurile natale folosesc droguri sau alte substanţe care provoacă dependenţă.

Urinarea involunatară, un fenomen tot mai des întâlnit în exprimarea panicii



„Toate grupurile au spus că pierderea educaţiei are un impact psihologic imens asupra vieţii copiilor - jumătate dintre copiii care încă mai pot participa la cursurile de la şcoală au spus că nu se simt niciodată bine acolo. 71% au spus că copiii suferă din ce în ce mai mult de urinare involuntară. 845 dintre adulţi şi aproape toţi copiii au afirmat că bombardamentele şi bombardamentele continue sunt cauza principală a stresului psihologic în viaţa de zi cu zi a copiilor”, se arată în studiul prezentat de „Save the Children”. Speriaţi de bombele care sunt deja o prezenţă constantă în atmosfera apăsătoare a Siriei, copiii ajung să fie terorizaţi de zgomotul făcut de un avion sau de o voce ridicată. De asemenea, o uşă lovită de vânt provoacă panică în suflet şi astfel apar inevitabil ideile de suicid. Potrivit raportului, în Madava s-au înregistrat în medie şase cazuri de sinucidere în două luni. „Războiul pune presiuni enorme pe familii, care raportează o creştere accentuată a violenţei în familie, mulţi copii spunând că se simt ai nimănui. Aceste răni invizibile au potenţialul de a deteriora definitiv o întreagă generaţie de copii sirieni şi de a împiedica eforturile de reconstruire a Siriei după conflict”, se arată în studiul realizat de „Save the Children”, scrie adevarul.ro