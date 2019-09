Raport citit de pe foi. La o sută de zile în funcţia de ministru al Afacerilor Interne, Andrei Năstase şi-a prezentat raportul de activitate

La o sută de zile în funcţia de ministru al Afacerilor Interne, Andrei Năstase a ţinut să-şi prezinte raportul de activitate. Năstase s-a lăudat cu mai multe proiecte, ce-i drept iniţiate şi realizate de către fosta guvernare şi pe care le-a citit de pe foi. Printre acestea se numără renovarea a trei sectoare de poliţie, lansarea proiectului - pilot SMURD SUD - Cahul, dar şi inaugurarea posturilor teritoriale de salvatori şi pompieri.

În incinta Ministerului de Interne, Andrei Năstase a citit mai mult de 30 de minute raportul în faţa subalternilor săi, dar şi a presei. A vorbit şi despre ordinul prin care le-a interzis poliţiştilor să oprească maşinile fără motiv. Deşi, un document similar a fost semnat în 2017 de către ministrul de atunci, Alexandru Jizdan.



"Am cerut Inspectoratului Naţional de Patrulare să aibă o altă abordare în raport cu conducătorii auto, axată mai mult pe prevenţie. În acest sens, am semnat şi un ordin, care stabileşte foarte clar obligaţiile poliţiştilor, atunci când opresc un autovehicul, precum şi eliminarea aşa - ziselor maşini- capcană", a spus ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase.



În revistă a fost trecut şi inaugurarea crucifixului din holul instituţiei, eveniment criticat de mai mulţi internauţi.



"Şi am reușit totodată inaugurarea unui crucifix, unui crucifix ca pavăză a nevoie de unitate în societatea noastră îndelung încercată de războaiele politice din trecutul recent", a menţionat ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase.



Prezentarea nu a trecut fără incidente de ordin tehnic. La un moment dat, microfonul a bruiat, lucru care se pare că l-a deranjat pe Năstase.



"Această instituţie scoasă în totalitate din captivitate să fie una funcţională...Să fie una perfect funcţională", a spus Năstase.



Şi şefii subdiviziunilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au făcut câte un bilanţ al activităţii lor. Însă Andrei Năstase, care s-a aşezat alături de cumetrul său, Gheorghe Bălan, şeful interimar al IGP, a stat mai mult cu ochii în telefon decât şi-a ascultat subalternii.



"I-am ascultat cu mare , mare atenție am urmărit de pe telefon , care sunt ultimele activităţi pentru că am fost informat tot pe telefon despre o reţinere o domnului Nistor Grozavu. Asta am aflat uitându-mă la telefon meu personal", a menţionat ministrul Afacerilor Interne.



Totuşi, ministrul Afacerilor Interne nu a pomenit în raportul său niciun cuvânt despre infracţiunile grave înregistrate în cele 100 de zile. Pe listă se înscriu furtul de la filială băncii "Moldova Agroindbank", dar şi omorul femeii din sectorul Botanica al Capitalei. Atunci, Andrei Năstase a organizat în zi de sâmbătă un briefing de presă, pentru a anunţa despre identificarea suspectului. Acum, însă evită să spună dacă s-a reuşit reţinerea presupusului ucigaş.



"Cei mai îndreptăţiţi să vorbească în acest sens sunt şeful Inspectoratului General de Poliţie, domnul Gheorghe Balan, şeful Inspectoratului Naţional de Investigaţii, domnul Balica", a spus Andrei Năstase.



Presupusul ucigaş a reuşit să fugă la câteva zile de la crimă în Germania. Iar presa a scris că reţinerea acestuia a fost zădărnicită de ministrul de Interne, care s-a grăbit să facă publică identificarea acestuia. Informaţia a ajuns şi la urechile individului, care a reuşit să fugă de autorităţile germane, venite să-l încătuşeze. Informaţie negată de Năstase.