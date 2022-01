Rânduri la corturile de testare gratuită la COVID-19 din Capitală. Oamenii, nevoiți să aștepte în frig (FOTO)

"Mă simt rău şi eu, şi nepoata, am contactat ambele şi am venit să ne verificăm. Consider că, în această perioadă a anului, aceste corturi nu sunt binevenite. În primul rând e frig şi oamenii stau afară şi la medici le este frig. Singură sunt asistent medical, lucrez la Policlinica nr. 7 şi noi tot stăm în frig.", a spus Elena Odobescu, locuitoare a oraşului Chişinău.Mai mulți locuitori ai Capitalei s-au arătat indignați de faptul că procesul decurge lent."Mă mir de ce acolo nu primesc pe nimeni, acolo nu e nimeni, oare nu se poate de împărţit în două? Să se organizeze normal, ca oamenii să nu stea. Eu şi aşa tușesc, dar încă să stau aici, precis am să cad."Alții însă au rămas nemulţumiţi de atitudinea cadrelor medicale."Mie acum mi-au ieşit lacrimi şi vreau şi să vomit. Nu ştiu, dați-le voie oamenilor să se odihnească. Eu înţeleg că este greu să lucrezi, dar nici aşa atitudine ca noi să fim toţi 30, 50 de oameni în acelaşi timp, să venim şi să aşteptăm aici şi mai tare să ne îmbolnăvim. Sunt care vin cu febră. Nu e o atitudine omenească."Cu toate acestea, reprezentanţii instituţiei medicale recunosc că-i testează şi pe cei care vin fără programare, după ce îndeplinesc actele necesare."Odată ce omul s-a adresat, înseamnă că omul are un motiv, ori că a fost în contact cu cineva, ori că are semne de boală, dar ar fi de dorit să apeleze la medicul de familie.", a spus Raisa Călin, manager Centrul Medicilor de familie nr.3.În schimb, la corturile amenajate lângă Asociaţia Medicală Teritorială Centru şi din cartierul Telecentru al Capitalei au venit doar câțiva oameni."Rândul practic nu este format, lucrează de la două la patru echipe de testare, practic la o persoană avem nevoie de două minute şi se reuşeşte să facem la timp.", a spus Alexandru Barbăroșie, vicedirector medical IMSP AMT Centru.În Capitală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a amenajat 16 corturi pentru testarea cetăţenilor. Acestea activează în intervalul orelor 07:00 și 19:00.