RÂND MARE la ANTA. Transportatorii şi şoferii de curse lungi au mers să-şi ia autorizaţii pentru export în Rusia

După ce au protestat zile în şir din cauza că nu pot obţine acte permisive de export, transportatorii şi şoferii de curse lungi din ţara noastră au făcut coadă la Agenţia Națională Transport Auto. Cele 500 de permise pentru export în Federaţia Rusă, au început să fie împărţite de ieri.

De teama ca să nu rămână fără autorizaţii, întrucât numărul acestora este foarte mic, unii oameni stau de aseară în faţa ANTA, iar alţii au venit şi astăzi, cu noaptea în cap, pentru a le ridica:

"Am fost ieri, ca atare de alaltăieri stau, toată noaptea am stat, am aşteptat. Am avut o maşină încărcată ieri, am luat o autorizaţie, am mai încărcat o maşină şi iar am venit. Se dau o autorizaţie la trei maşini cu factura emisă, maşina încărcată, trebuie să fie cu declaraţie, cu tot. Sunt foarte puţine, au mai rămas vreo 90 de bucăţi şi atât pentru anul acesta".



"Am fost şi ieri, am stat ieri toată noaptea şi am luat două şi astăzi vreau încă una şi atât. În fiecare an există această problemă, de când au fost introduse autorizaţiile pentru Federaţia Rus".



"Am fost şi ieri şi am aşteptat toată noaptea. Asta este situaţia. - Au fost mulţi şoferi? - Foarte mulţi, foarte multe companii au fost".



"De la ce oră aţi venit astăzi? - De ieri seară am venit, de la ora. Am înţeles că ieri au fost rânduri foarte mari şi de asta am decis să vin de cu seară".



"Vom vedea azi care va fi situaţia. Schimbări mari la noi nu sunt. Ştiţi cum e în Moldova? Nu-s şi nici nu se aşteaptă".



La începutul anului, Federaţia Rusă a oferit peste 2000 de autorizaţii de transport a mărfurilor. Şoferii de curse lungi spun că ar fi nevoie de mult mai multe. După ce Moldova a semnat acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Rusia a instituit autorizaţii pentru transportul de mărfuri. Numărul de autorizaţii oferite este egal cu cel oferit de Moldova pentru firmele de transport din Rusia.

Totuşi, cererea este mai mare din partea transportatorilor din ţara noastră. Probleme la acest capitol sunt şi cu autorizaţiile către Ucraina, Turcia şi Belarusia. Reprezentanţii firmelor de transport de mărfuri protestează a două săptămână, consecutiv.