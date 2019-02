Rami Malek a primit îngrijiri medicale imediat după ce a primit premiul Oscar. Ce a pățit actorul

Noaptea cea mare a lui Rami Malek de la OSCAR 2019 a luat o întorsătură dureroasă dupa ce actorul a căzut de pe scenă, la numai câteva minute dupa ce a primit premiul pentru cel mai bun actor în rol principal.

În vârstă de 37 de ani, actorul a fost fotografiat în timp ce cădea înspre public, cu statueta în mână. Cei din jur s-au grabit să-l ajute, iar paramedicii au fost chemați la fata locului.

În ciuda faptului că a căzut, Rami a participat la conferința de presă de după ceremonie și le-a răspuns jurnaliștilor la întrebări. El a explicat, pe scurt, ce înseamnă recunoașterea Academiei pentru cariera sa.



"Faptul că am obținut această statuetă e dincolo de orice așteptare pe care eu sau familia mea am avut-o vreodată. Am dus o luptă grea până acum, iar faptul că am ajuns până aici e dovada clară că nimic nu e imposibil. În seara asta sărbătoresc cu voi toți și cu toți cei care au avut vreodată un vis", a încheiat Rami.

Din cauza accidentării, Rami Malek a fost la un pas să rateze sesiunea foto în care trebuia să apară alături de colegii săi actori, Mahershala Ali, Regina King și Olivia Colman.

Contactați de presă, reprezentanții lui Malek au refuzat să comenteze incidentul sau să ofere detalii despre accidentul actorului.