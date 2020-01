Rămăşiţele lui Soleimani, transportate în Iran într-o cutie de carton aşezată pe scaune într-un avion civil (VIDEO)

Rămăşiţele generalului Qasem Soleimani, ucis într-un atac cu dronă al SUA, ar fi fost trimise în Iran într-o cutie de carton transportată de un avion civil al companiei Mahan Air, potrivit New York Post, citează digi24.ro.

Corpul lui Soleimani a fost atât de distrus încât generalul-maior a fost identificat după inelul pe care îl purta la o mână. Înainte de a fi puse în cutie, rămăşiţele liderului militar au fost curăţate de ciment, potrivit sursei citate.

Pe cutie au fost imprimate imaginea generalului iranian şi cea a lui Abu-Mahdi Al-Muhandis, celălalt lider militar important ucis în atac.

În timpul zborului, pe un ecran din avion a fost rulat un clip video cu Soleimani.

Înregistrarea realizată la bordul zborului Mahan Air a fost postată pe Twitter de Babak Taghvaee, istoric, analist militar și corespondent pentru mai multe publicații.

Unii observatori au notat faptul că regimul de la Teheran nu a trimis un avion militar pentru a recupera rămăşiţele lui Soleimani, ceea ce este neobişnuit în astfel de situaţii.

#BREAKING: An Airbus A300-603R of #MahanAir transported corpses of Qasem #Soleimani & Abu-Mahdi Al-Muhandis from #Mashhad to #Mehrabad Intl Airport, #Tehran. Their coffins were put on the passenger seats instead of being loaded in cargo/baggage compartments! pic.twitter.com/NnmKBvL8KB