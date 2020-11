Rămași ai nimănui. Bătrânii din Moldova trăiesc la limita existenței, iar pensia abia le ajunge de pâine

Mătuşa Magdalena are aproape 90 de ani și locuiește singură în satul Ţânţăreni din raionul Teleneşti. Am găsit-o dormind, învelită cu câteva cojoace şi plapume. Geamul din cămăruţa rece, în care îşi duce veacul, are peliculă în loc de sticlă. Pe masă, am găsit o bucată de mămăligă rece, pâine uscată și niște zahăr."Pâine cu zahăr mănânc", a spus femeia."La deal am lucrat, mă duceam la ora cinci dimineaţa şi acasă la ora 23 seara", a spus bătrâna.O altă stradă aceeaşi dramă. Pe Parascovia Brădescu, în vârstă de 79 de ani, am surprins-o în timp ce se întorcea de la biserică, unde se duce inclusiv pentru a mai strânge nişte pomene."Ne-am deprins şi noi ca viermele cela din hrean, gândeşte că nicăieri nu e mai bine ca în hrean, apoi aşa şi noi", a explicat Parascovia Brădescu, pensionară.Mănâncă ceea ce încă mai poate creşte în jurul casei, de obicei cartofi şi fasole. Pensia de 1100 de lei nu-i ajunge nici pentru medicamente."Spun că au mărit pensia de două ori pe an, măcar nu le e ruşine ce spun. Mi-au adăugat în aprilie cinci lei şi acum un leu şi 40 de bani. Nici de două pâini de astea tăiate nu ne-au mărit", a menționat femeia.Pensia pentru gradul său de invaliditate este de doar 600 de lei. Lucrează la o stână, iar în loc de bani este răsplătit cu un prânz pe zi. Pentru boala sa are nevoie de multe medicamente, care, însă, sunt prea scumpe pentru el."Nu am mamă, nu am tată, nici copii şi nici nu am fost însurat, sunt singuratic", a spus Constantin."Nu prea mănânc. Iau câte o gură de măr sau aşa ceva.""Plec câteodată la ei şi văd pâine şi mâncare de câteva zile, cred că sunt obişnuiţi cu asta. Ei se gândesc la ziua de mâine şi fac economie la mâncare", a precizat Ludmila Stoica, director gimnaziul din Ţânţăreni, Teleneşti.Printre cei mai bine plătiți sunt foştii procurori şi judecători, care primesc lunar între 20 şi 30 de mii de lei. Discrepanța dintre bătrânii cu pensii de lux şi cei care o duc de pe o zi pe alta este una uriaşă. Din cei peste 700 de mii de pensionari, 400 de mii primesc o pensie sub minimul de existenţă.