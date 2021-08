Rămas bun de la Andrei Strâmbeanu. Sicriul regretatului poet, depus la Biserica "Sfânta Teodora"

Andrei Strâmbeanu va fi înmormântat sâmbătă la Cimitirul Central de pe strada Armenească din Capitală. Vineri, corpul neînsuflețit al scriitorului a fost depus la biserica "Sfânta Teodora de la Sihla". Rudele, prieteni şi cei care i-au îndrăgit creaţia și-au luat rămas-bun de la renumitului poet, prozator şi dramaturg.



"Este o pierdere foarte grea din mai multe puncte de vedere. Andrei Strâmbeanu a fost scriitor valoros şi deopotrivă, om public, personalitate publică. Formator de opinie, n-a fost un scriitor contemplativ, retras exclusiv la masa de scris. A fost un neliniştit, un implicat", a spus Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor.

"Noi suntem consăteni, îl cunosc de mic copil. Am trăit într-o mahala cu mama dumnealui. A fost un băiat de treabă, cuminte. Am aflat multe lucruri noi de la dânsul. Să-l odihnească domnul în pace", a menţionat un apropiat.



"Eu îl cunosc de mai mult de 20 de ani. Eu am lucrat împreună cu Aliona, soţia lui. El a fost prietenul mămicăi mele, şi ea tot nu demult a decedat. În general, acest este un an straniu. Parcă pleacă generaţia de aur a Moldovei", a precizat un alt prieten.



Andrei Strâmbeanu a fost şi deputat, iar în memoria lui s-a ţinut un moment de reculegere în cadrul şedinţei de vineri a Parlamentului.



Andrei Strâmbeanu s-a născut în 25 august 1934, în satul Fântâna Albă, judeţul Bălţi. TĂIAT A fost redactor la Editura „Cartea Moldovenească”, apoi la publicaţiile „Tinerimea Moldovei”, „Cultura”, „Nistru” şi la Studioul „Moldova-film”. În 1963, a debutat cu cartea de poezii "Fântâna albă". A fost laureat al Premiului Național, al Premiului „I. L. Caragiale” pentru dramaturgie al Academiei Române şi deținător al Ordinului Republicii. Andrei Strâmbeanu s-a stins pe patul de spital la vârsta de 86 de ani.