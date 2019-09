Rămâne în genunchi în faţa Rusiei: Igor Dodon a justificat măsurile Rusiei din 2014-2015

Igor Dodon rămâne în genunchi în faţa Rusiei. Şeful statului a făcut o declaraţie halucinantă, care arată o dată în plus ale cui interese le reprezintă. Prezent la forumul economic moldo-rus, Dodon a explicat că embargoul impus de Rusia vinului moldovenesc a fost perfect legal, după ce autorităţile de la Chişinău au semnat, în 2014, Acordul de Liber Schimb cu UE.



Şedinţa Consiliului Economic moldo-rus a fost prezidată de şeful statului, Igor Dodon, şi de vicepremierul rus, Dmitri Kozak, considerat creatorul alianţei PSRM-ACUM. În prezenţa lui Kozak, Dodon a insistat că, în 2014 autorităţile de la Chişinău urmau să ducă tratative atât cu Uniunea Europeană, cât şi cu Moscova, înainte de a semna Acordul de Liber Schimb cu UE.



"În data de 1 septembrie 2014 a intrat în vigoare Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Atunci, noi am atenţionat guvernarea că trebuie să avem un acord trilateral. Iar Rusia a avut nişte temeri justificate în privinţa reexportului produselor moldoveneşti în Federaţia Rusă din ţările UE", a spus preşedintele ţării, Igor Dodon.



Întâmplător sau nu, Igor Dodon s-a cam bâlbâit.



"Atunci noi am ieşit din Acordul .., partea rusă, din Acordul de comerţ liber cu Moldova", a spus preşedintele ţării, Igor Dodon.



Ulterior, în cadrul conferinţei de presă după eveniment, vorbind despre soluţii pentru reglementarea transnistreană, Dodon l-a citat pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.



"Dacă se poate, eu o să citez pe Vladimir Putin: ceea ce astăzi pare imposibil, mâine poate deveni inevitabil. Eu cred că în cazul în care vom menţine această coaliţie, vom începe să discutăm acest subiect, în cadrul coaliţiei", a spus preşedintele ţării, Igor Dodon.



La rândul său, vicepremierul rus, Dmitri Kozak, a salutat crearea coaliţiei între PSRM şi ACUM şi faptul că cele trei partide de guvernare au semnat o nouă înţelegere politică.



"Această coaliţie este una specifică, pentru că este formată din forţele politice care au viziuni diametral opuse în ceea ce ţine de vectorul extern. Ei s-au înţeles şi foarte corect au făcut, eu susţin foarte mult această decizie", a spus vicepremierul rus, Dmitri Kozak



Alianţa PSRM-ACUM a fost formată în data de 8 iunie 2019. Asta în condiţiile în care liderul blocului ACUM a promis în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie să nu facă vreo coaliţie cu socialiştii, democraţii sau Partidul "ŞOR". Recent, cele trei formaţiuni au semnat o nouă înţelegere politică.

Ulterior, deputatul fracţiunii PAS, Lilian Carp, a declarat că documentul a fost semnat în grabă, sub paravanul reținerii deputaţilor Marina Tauber şi Reghina Apostolova, şi asta pentru a distrage atenţia societăţii de la detaliile acestui document. Acordul a fost criticat şi de politicienii din partidele extraparlamentare, dar şi jurnalişti.