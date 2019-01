Raliul Dakar 2019, s-a încheiat în Peru. Cine s-a impus la clasa auto

Raliul Dakar s-a încheiat în capitala ţării Peru , Lima. Nasser Al-Attiyah, pilotul din Qatar, s-a impus la clasa auto. Membrul echipei Toyota a mai câştigat cursa în anii 2011 şi 2015.



Lider în clasamentul general încă prima zi, Al-Attiyah a fost urmat în final pe podium de spaniolul Nani Roma şi de francezul Sebastien Loeb.



La capătul de 5.000 km, dintre care 3.000 cronometraţi, Al-Attiyah s-a impus alături de copilotul său francez Matthieu Baumel pe nisipul şi dunele din Peru, cu timpul de 34 de ore, 38 de minute şi 14 secunde.

"Este ceva fantastic. Nu am făcut nicio greşeală pe tot parcursul raliului. A fost o cursă extrem de grea pentru echipa noastră. Am încercat să arătăm cel mai bun timp la fiecare etapă."



Clasa moto s-a încheiat cu victoria echipei KTM pentru al 18-lea an consecutiv. Australianul Toby Price şi-a trecut în palmares al doilea său titlu de la Dakar după cel din 2016.



La camioane, rusul Eduard Nikolaev de la echipa Kamaz Master calcă pe urmele legendarului Vladimir Ciaghin, al cărui mecanic de altfel a fost. Nikolaev a câştigat astfel al patrulea său Dakar, al treilea consecutiv, după trei victorii de etapă.

Ediţia actuală a raliului Dakar a fost cea mai scurtă din istorie, cu doar 10 etape disputate în Peru.