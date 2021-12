Ralf Rangnick, prezentat oficial la Manchester United. Antrenorul interimar va pregăti echipa până în iunie 2022

Ralf Rangnick a fost prezentat oficial la Manchester United. Antrenorul interimar va pregăti echipa până la sfârșitul sezonului, dar nu exclude posibilitatea de a rămâne în această funcție după încheierea contractului inițial.



Rangnick a făcut spectacol la prima conferința de presă. Tehnicianul german "s-a pus pe glume" când a fost întrebat dacă va încasa un bonus de 10 milioane de euro în cazul în care îl va aduce pe "Old Traford" pe Erling Haaland.

„Lăsați-mă să văd ce scrie în contract. Am 10 milioane dacă îl aduc pe Erling Haaland, 10 milioane pentru Kylian Mbappe, 10 milioane pentru Robert Lewandowski și încă 10 milioane pentru Joshua Kimmich.”, a declarat Ralf Rangnick, antrenor Manchester United



Rangnick a recunoscut că la începutul acestui an a refuzat oferta clubului Chelsea Londra, care la fel i-a propus să devină antrenor interimar.



„Să fiu sincer, dacă un club ca Manchester United te cheamă să fii antrenor, nu poți refuza această ofertă.”, a relatat antrenorul Manchester United.



Până acum, Rangnick a antrenat echipele germane Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim și RB Leipzig. Cele mai bune performanțe le-a obținut cu Schalke. Sub comanda lui, în 2005, "minerii" au fost vicecampioni în Bundesliga și au cucerit Cupa Ligii Germaniei, iar în 2011 au obținut Cupa și Supercupa Germaniei.



Între timp, Michael Carrick și-a anunțat plecarea de la Manchester United. El a fost secundul lui Ole Gunnar Solskjaer din iulie 2018, iar după demisia norvegianului a pregătit echipa pentru 3 meciuri.