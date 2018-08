Raiul pomuşoarelor: Summer Berry Fair, la ultima ediţie din aceast an

Raiul pomuşoarelor a fost pentru câteva ore în scuarul Catedralei. Mure, afine, coacăză, goji, struguri, toate au fost aduse direct de pe ogor la ultimul târg al pomuşoarelor din acest an. Agricultorii au venit cu peste o tonă de tot felul de fructe.



Zeci de oameni au venit la târg pentru a cumpără ultimele pomuşoare. Agricultorii spun că vânzările au mers ca niciodată.



"Murele sunt de la Sipoteni, Călăraşi. Produs natural , care face bine pentru orice organism uman", a spus agricultorul, Gheorghe Trifan.



"Am aronie. Un produs foarte bun pentru normalizarea tensiunii arteriale. Este un antioxidant foarte bun", a spus agricultorul, Vitalie Ţapu.



Fructele au putut fi găsite atât în stare proaspătă, cât şi uscate, în prăjituri, dar şi în dulceţuri.



"Avem dulceaţă de mure. Ca să facem dulceaţa de mure ne ia o zi", a spus agricultorul, Vitalie Samsov.



"Noi avem măcieş în formă uscată. Este un soi unic, care a fost selectat la nivel de vitamina C 15 de ani la rând. La moment este campionul Europei la nivel de vitamina C", a spus producătorul de fructe uscate, Natalia Zvoniţcaia.



"Aici avem prăjituri pregătite din căpşună, aici la fel avem căpşună ca decor, dar interiorul este ciocolată."



Vizitatorii spun că preţurile au fost mai mici decât cele din piaţă sau magazine. 200 de grame de goji s-au vândut cu 50 de lei, afinele - cu 40 de lei, iar zmeura - cu 20. Oamenii au plecat acasă cu pungile pline cu bunătăţi.



"Am procurat migdale, ulei de migdale şi acum vrem să procurăm miere. Am dorit afine, dar cu părere de rău deja nu mai sunt."



"Mure şi zmeură. Sunt fructele, care dispar şi păcat să nu le gustăm."



Unii au asistat la un master class la care au putut să înveţe cum se pregăteşte o îngheţată în doar 15 minute.



Până acum degustările la târg erau gratuite. În acest an, însă, organizatorii au decis să fie cu plată, iar banii să fie donaţi regizorului Viorel Mardare, care recent a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer.



"Ar fi frumos să-i dăm o mână de ajutor prietenului nostru Viorel Mardare", a spus organizatorul, Elena Briciuc.



La cea de-a treia ediţie din acest an a târgului Summer Berry Fair au participat 11 agricultori din toate colţurile ţării, dar şi 17 patiseri.