RAIUL CĂPŞUNILOR în satul Cunicea. În localitate sunt plantate 100 de hectare de căpşuni

Foto simbol: HGTV.com

Este printre puținele localităţi din țară de unde oamenii nu pleacă la muncă peste hotare. Este vorba despre satul Cunicea, raionul Florești, cunoscut datorită plantațiilor de căpșuni care se întind pe o suprafață de o sută de hectare. În îngrijirea grădinilor sunt implicaţi atât localnici, cât şi oameni din satele vecine. În această perioadă, în zonă sunt în toi lucrările de plantare a căpşunilor.



"Acum sunt mai mulți care s-au întors de peste hotare pentru a face agricultură acasă. Așa cum a făcut și fiul meu. A muncit în Rusia și banii care i-a agonisit i-a investit în plantație", a declarat Vitalie Caunov, fermier din Cunicea, raionul Floreşti.



"Pentru a produce căpșuni noi am adus materialul săditor din Italia. Am creat infrastructura necesară, am amenajat încăperi unde fructele sunt răcite. Un frigider are capacitatea de două tone și celălalt 1,5 tone", a spus Serghei Fedorciucov, fermier din Cunicea, raionul Floreşti.



Şi alţi localnici confirmă că datorită grădinilor de căpşuni au un loc de muncă acasă şi nu sunt nevoiţi să plece în oraşe sau chiar peste hotare.



"Salariile sunt bune. Acum tinerii au de lucru, anterior nu aveau unde munci."



"Acum sunt mai multe locuri de munci. Tinerii au unde munci. Nu e ca pe timpuri când nu aveau ocupație și făceau trăsnăi."



"– Desigur, mulți aleg rămână în sat. – De ce? – Pentru că în ultimul timp s-a dezvoltat agricultura."



În acest an, fermierii din Cunicea au exportat peste 600 de tone de căpșuni în Rusia la un preț de până la 30 de lei pentru kilogram.