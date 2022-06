Raionul Sângerei riscă să piardă o finanţare de peste 1 milion de euro oferită de Judeţul Iaşi pentru reabilitarea a 4,3 kilometri de drum. Lucrările s-au blocat înainte să înceapă din cauza unor probleme birocratice, spune preşedintele raionului Sângerei, Grigore Corcodel. Ideea s-a împotmolit după ce Guvernul a dat un aviz negativ.

Potrivit unui proiect transfrontalier, finanţat din fonduri europene, Judeţul Iaşi oferă 1,1 milioane de euro pentru reabilitarea drumului care face legătura dintre satele Bobletici din Sângerei şi Drujba din Ungheni. Contribuţia Consiliului raionului Sângerei este de 550 de mii de euro. Grigore Corcodel ne-a spus că în urma unui studiu de fezabilitate s-a recomandat să fie schimbată axa drumului. Astfel, lucrările de asfaltare ar urma să treacă pe terenuri agricole, aflate în proprietatea a 7 persoane. Potrivit lui, probleme au apărut în cazul a 3 proprietari decedaţi, pentru că moştenitorii nu au intrat în posesia terenurilor. Pentru a trece pământul în proprietatea statului este nevoie de o lege specială.

"Am încercat să mergem pe procedura de expropriere. Primăria Hîrceşti a emis o hotărâre prin care expropiază aceşti proprietari de acei ari de teren, 5 - 6 ari de teren din cotele pe care oamenii le au. Specialiştii de la CADASTRU ne-au spus că nu pot să înregistreze aceste terenuri, pentru că legea nu le permite, că trebuie să fie o lege specială în acest sens", a spus GRIGORE CORCODEL, preşedintele raionului Sîngerei.

Grigore Corcodel susţine că dacă nu vor fi depăşite problemele birocratice, raionul Sângerei ar putea pierde finanţarea.

Lucrările ar urma să treacă prin satul Bobletici, iar locuitorii spun că au aşteptat mulţi ani ca drumul să fie reparat:



"Neapărat trebuie reparate, pentru că nu poţi circula pe aici. Noi avem nevoie să trecem pe aici. Iată, când te duci la Bălţi trebuie să faci un ocol mare".



"Încercaţi să vedeţi cât e de greu de mers acum, dar nu încă pe ploaie".



"E foarte rău, se strică maşinile, dar noi achităm taxe. Am auzit că este proiect, s-au alocat bani. De mult timp se aude, dar nu se mai face nimic".



Am încercat să aflăm de ce Guvernul a avizat negativ proiectul care prevede exproprierea prin lege specială, dar încă nu am primit un răspuns la solicitarea transmisă şi Ministerului Infrastructurii. Pentru portalul de ştiri NordNews, prim-ministrul a declarat că autorităţile centrale vor colabora cu cele locale pentru a găsi o soluţie. Reabilitarea tronsonului Bobletici-Drujba face parte dintr-un proiect mai amplu moldo-român, valoarea căruia este de 4,5 milioane de euro. Acesta este finanțat din sursele Uniunii Europene. De lucrările făcute în Moldova vor beneficia aproape 40 de mii de locuitori din satele din raioanele Sângerei, Teleneşti şi Ungheni.