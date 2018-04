Raionul Făleşti a desemnat cel mai bun elev. Cine este tânărul şi ce succese a înregistrat

foto: publika.md

Cei mai buni elevi din raionul Fălești și-au demonstrat capacitățile în cadrul unui concurs. Juriul l-a ales pe cel mai dotat discipol. Marele câştigător, Nicolae Guțu, este elev în clasa a 12-a la liceul "Mihai Eminescu" din orașul Fălești. Băiatul reuşeşte să practice dansul, să câte la pian şi să facă voluntariat.



"- Au zis profesorii că ei mă văd pe acest loc și că aș merita acest titlu și nu am putut să le refuz. - Te-ai așteptat că vei fi primul astăzi? - Sincer? Da!", a spus Nicolae Guţu, elev, liceul "M. Eminescu" oraşul Fălești.



Părinţii se bucură de succesele lui Nicolae.



"Ne așteptăm la orice rezultat frumos și bun din partea lui. A muncit și a reușit", a spus Elena Guţu, mama lui Nicolae Guțu.



Participanții sunt mulțumiți de prestația pe care au avut-o.



"Am venit aici cu scopul ca să câștig. Nu a fost norocul meu ca să iau un loc mai mare, însă sunt foarte mulțumită."



"Am crezut că am posibilități și m-au încurajat profesorii, părinții și cu încurajarea lor am decis că merit să vin."



Concursul "Elevul anului" este organizat deja al treilea an consecutiv.



"Scopul este de a-i promova pe elevii dotați, pe elevii performanți. Știind ei de existența acestui concurs, pe parcursul anului sunt mult mai implicați. În măsura posibilităților noi îi susținem de fiecare dată", a spus Silvia Mătasă, șefa Direcției Generale Educație Fălești.



"Nu este corect să avem concursul "Pedagogul anului" și să nu avem concursul "Elevul anului". Ne mândrim foarte mult cu acest concurs", a declarat Iraida Brînzari, președintele raionului Fălești.



Ministerul Educație susține astfel de concursuri, mai ales că motivează elevii să-și dezvolte și mai mult capacitățile pe care le au.



"Prin acest eveniment se încurajează excelența academică și cea socială. Doar astfel vom putea obține și încuraja, motiva elevii pentru noi performanțe", a menţionat Angela Cutasevici, secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.



În concurs s-au înscris 56 de elevi. Premianţii s-au ales cu diplome, medalii și premii bănești.