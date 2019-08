Raiffeisen Bank lansează o aplicaţie de Android pentru plăţi contactless

Adresată clienţilor Raiffeisen, aplicaţia RaiPay permite adăugarea simpla, prin NFC, a cardurilor Raiffeisen Bank de debit sau de credit si realizarea plăţilor la POS, inclusiv a plăţilor in rate.

Cu ajutorul aplicatiei RaiPay, clientii pot avea toate cardurile Raiffeisen Bank la indemana, online, fara a mai fi necesar sa le foloseasca si pe cele fizice.

Plata cu telefonul este la fel de simpla ca o plata contactless cu cardul. Pentru a face o plata, clientii apropie smartphone-ul de POS si aprind ecranul. Pentru platile mai mari de 100 de lei este necesara deblocarea ecranului, iar pentru platile de peste 500 lei se va cere autorizarea prin introducerea parolei aplicatiei. Clientul poate face cateva plati succesive sub 100 lei doar cu aprinderea ecranului telefonului, dupa care se solicita autentificare, indiferent de valoarea platii.

Chiar daca smartphone-ul nu este conectat la internet, cu RaiPay se pot face pana la 10 plati la POS, dupa care se va solicita conectarea la internet, scrie go4it.ro

„Telefonul mobil a devenit, pe rand, camera foto, computer, televizor, iar acum vedem cum preia si functia de card bancar. Tehnologia evolueaza, iar comportamentele clientilor se schimba, inclusiv atunci cand vine vorba de plati. De astazi, clientii Raiffeisen Bank vor putea plati cu telefonul, la POS. Simplu, rapid si la fel de sigur ca atunci fac o plata cu cardul. RaiPay vine natural sa completeze suita de aplicatii digitale lansate anul acesta, dupa ce, din luna mai, le-am prezentat clientilor nostri noile aplicatii de internet si mobile banking”, a spus Steven van Groningen, Presedinte si CEO Raiffeisen Bank România.

Aplicatie de sine statatoare, dedicata clientilor care au smartphone-uri cu sistem de operare Android, cel putin versiunea 5.0, RaiPay a fost dezvoltata la nivelul grupului Raiffeisen Bank International si va fi folosita in alte trei tari: Cehia, Bulgaria si Serbia.

Pentru a putea plati cu telefonul, utilizatorii au de urmat trei pasi simpli: descarca aplicatia din Google Play Store, adauga cardurile, de debit ori de credit, de persoana fizica sau juridica, si pot incepe cumparaturile.

Utilizarea RaiPay este gratuita, atat in tara, cat si in strainatate, iar platile cu telefonul mobil sunt realizate fara taxe sau comisioane. Aplicatia este disponibila atat in limba romana cat si in engleza.