Răfuielile de la biserica din localitatea Răzeni continuă. Mai mulţi săteni s-au adunat în faţa lăcaşului sfânt pentru a remedia situația

După trei zile de la bătaia din biserica din localitatea Răzeni, din raionul Ialoveni, mai mulţi săteni s-au adunat în faţa lăcaşului sfânt pentru a rezolva conflictul. Oamenii i-au aşteptat la şedinţă pe primarul satului şi pe consilieri, dar care aşa şi nu s-au prezentat. Şedinţa nu a mai avut loc, iar oamenii au rămas împreună cu preotul Andrei Cotorobai la poarta bisericii timp de câteva ore.

Sătenii susțin că biserica nu poate fi in proprietate privată atâta timp cât lăcașul a fost construit din banii satului.

„Ne trebuieşte părintele Andrei fără patroană! Bărbatul să răspundă de biserică, nu trebuie muiere în biserică!”

"Da eu am luat parte şi nu numai eu, dar noi pensionerii am început aici lucru. Am construit din fundament .

- Cu cine aţi construit biserica?

- Oamenii, oamenii din sat de la noi. Dar, cum spune dumneaei că a construit-o cu neamurile, nici nu am văzut-o."



"Noi vrem să apărăm biserica aceasta, să fie preotul pe care l-a lăsat tatăl lui să fie aici stăpân. Părintele Ion l-a lăsat pe feciorul lui Andrei să slujească biserica mai departe."



"Noi făceam mâncare, când o măhală, când alta. Eram vreo 7 femei şi făceam mâncare, că era lume la clădit, la construirea bisericii. Părintele, ne ruga, haideţi vă rog ajutaţi-ne şi noi făceam. Mă doare sufletul că părintele Ion aşa a zis, el nu se va putea odihni dacă nu va sluji fiul ."

Această femeie, care s-a prezentat dăscăliţă, a fost prezentă la bătaia de acum trei zile. Ea ne-a povestit că ajuns în acea zi la biserică şi a rămas nedumerită când a văzut oameni străini în altar.



"Când a venit la uşă stătea mătuşa, patroana şi cu fratele ei minor Cotorobai Ion, stăteau la uşă în hol. Cei doi care au lovit în oameni erau afară şi când a venit părintele Andrei la slujbă, acei doi au intrat, cei din faţă în împingeau, alţii îl trăgeau ca să nu intre în biserică."



La şedinţa care urma să aibă loc astăzi în faţa bisericii, autorităţile locale nu au venit, însă, s-a prezentat părintele Andrei Cotorobai care nu mai are acces pe teritoriul lăcaşului sfânt. Acesta a încercat să ia legătura prin telefon cu mătuşa care a pus lăcată la poarta bisericii, dar femeia aşa şi nu a răspuns.



Preotul a povestit că la baza conflictului stau banii.



„Istoria şi motivele reale de la ce tot a început s-a pus problema banilor pentru că doamna, ţaca Nina, care este mătuşa mea. Nu-i ajung bani şi vrea ea să administreze şi veniturile şi cheltuielile, dar şi intrarea în biserică.”, a declarat Părintele Andrei Cotorobai.



Amintim că în data de 28 august fără frică de Dumnezeu, mai mulţi enoriaşi l-au scos cu forţa pe un preot chiar din altarul bisericii. Scandalul izbucnit în lăcaşul "Sfântul Nicolae" din comuna Răzeni, raionul Ialoveni. La baza conflictului ar sta testamentul scris de preotul anterior, care a lăsat toată averea sa surorii, mătuşa actualului preot, care l-a şi agresat pe acesta. maginile cu îmbrâncelile au ajuns pe reţelele de socializare.



"Ieşiţi de aici! Cei cu voi? Liniştiţi-vă! Filmaţi, filmaţi, fetelor."



Din imaginile postate pe reţele de socializare se vede cu preotul este scos din altar şi înconjurat de mai multe enoriaşe, una dintre care, la un moment dat, cade jos la pământ.



"- Nu-l luaţi."



Oamenii legii au înregistrat cazul.

