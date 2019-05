Rafael Nadal l-a învins pe Novak Djokovic în finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma

foto: publika.md

Rafael Nadal l-a învins pe Novak Djokovic în finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma. Tenismanul spaniol s-a impus în fața sârbului cu 6-0, 4-6, 6-1 la capătul unei partide ce a durat două ore și 29 de minute.



"Partidele împotriva lui Novak, la fel ca și meciurile cu Roger Federer sunt speciale pentru mine. Sunt cele mai așteptate partide în ultimii 14 ani. Novak are un sezon foarte bun, s-a impus în turneul din Australia, săptămâna trecută a câștigat competiția de la Madrid. Este o victorie importantă pentru mine, contează mult că am câștigat din nou turneul de la Roma", a declarat Rafael Nadal, tenisman.



Pentru Djokovic a fost a noua finală la Roma, sârbul având patru titluri cucerite.



"El a profitat de greșelile mele. A avut o prestație senzațională în această săptămână și a fost la înălțime și în finală", a men'ionat Novak Djokovic, tenisman.



Nadal a câştigat al nouălea trofeu la Roma, primul din acest an, şi al 81-lea din carieră, dintre care 34 sunt de categoria Masters 1.000. Ibericul a devenit deţinătorul recordului de titluri Masters 1.000, după ce până acum a fost la egalitate cu Djokovic, ambii cucerind câte 33 .



Turneul de la Roma a fost dotat cu premii totale de 5.207.405 euro.