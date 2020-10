Rafael Nadal, în culmea fericirii. Tenismanul a povestit despre triumful de la Roland Garros

"Bineînțeles, a fost o partidă interesantă pentru mine. Am jucat cu unul dintre cei mai buni tenismani din istorie. Consider că am jucat foarte și foarte bine. Am dat frâu liber emoţiilor pe final", a spus tenismenul, Rafael Nadal.A fost al 20-lea turneu de Mare Șlem câștigat de tenismanul spaniol. La acest capitol el l-a egalat pe elvețianul Roger Federer."A fost doar o noapte și un pas din cariera mea sportivă. Sunt fericit că l-am egalat pe Roger Federer, care de asemenea a câștigat 20 de turnee de Grand Slam. Vom vedea ce se va întâmpla în viitor", a spus Rafael Nadal."Este un loc foarte special pentru mine. Partidele se joacă din cinci seturi pe zgură. Întotdeauna am avut succes aici. Toate lucrurile menționate reprezintă un loc magic pentru mine", a menționat tenismenul, Rafael Nadal.În pofida succesului obținut la Paris, Rafael Nadal rămâne în continuare pe locul secund în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti.