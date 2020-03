Tenismanul spaniol Rafael Nadal a devenit pentru a treia oară campionul turneului ATP de la Acapulco, Mexic. Ibericul l-a învins în finală pe americanul Taylor Fritz cu 6-3, 6-2.



Rafa a servit excelent, câştigând 83 la sută din punctele jucate cu primul serviciu. Numărul 2 mondial a reuşit 14 lovituri direct câştigătoare şi a comis doar 8 erori neforţate. Partida a durat 75 de minute.



"Nu puteam să fiu mai fericit decât sunt acum. Am jucat grozav de la începutul până la sfârşitul turneului. Am sentimente frumoase. E o victorie specială, deoarece aici, în America Latină, în Acapulco am cucerit primul titlu major în carieră".



Pentru victoria de la Acapulco, Nadal va primi 500 de puncte ATP și un cec în valoare de 372,785 de dolari, iar Fritz va fi recompensat cu 300 de puncte ATP și un premiu de 187,110 de dolari.