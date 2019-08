Rafael Nadal a câștigat pentru al doilea an consecutiv turneul Rogers Cup de la Montreal

Rafael Nadal a câștigat pentru al doilea an consecutiv turneul Rogers Cup de la Montreal. Tenismanul spaniol a dispus în finală de rusul Daniil Medvedev, scor 6-3, 6-0, la capătul unei partide ce a durat o oră și 11 minute. Nadal a cucerit al 35-lea său trofeu ATP ”Masters 1000”, un record pentru circuitul profesionist de tenis.



"Am avut o prestație bună în finală. În timpul săptămânii am avut atât urcușuri, cât și coborâșuri. Este ceva normal, mai ales după sărbători. Am jucat bine, sunt mulțumit de nivelul meu de joc. Această victorie îmi oferă multă încredere, sunt fericit", a spus tenismanul, rafael Nadal.



Rafael Nadal s-a impus pentru a cincea oară în competiţia canadiană, găzduită alternativ de Montreal şi Toronto și a ajuns la un total de 83 de titluri ATP, dintre care 18 sunt de Mare Şlem. Numărul doi mondial a anunțat după victoria de la Montreal că nu va participa la următorul turneu de la Cincinnati din cauza oboselii acumulate.