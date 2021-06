Rafael Nadal a anunțat că nu va participa la Wimbledon şi nici la Jocurile Olimpice

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 3 mondial, a anunţat joi că nu va participa nici la turneul pe iarbă de la Wimbledon şi nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru a preveni orice tip de excese în corpul său, transmite EFE, citat de agerpres.ro.

Nadal a scris pe Twitter că a decis să nu participe în acest an la turneul de la Wimbledon (28 iunie-11 iulie) şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august): "O asemenea decizie nu este niciodată uşor de luat, dar trebuie să-mi ascult corpul şi după ce am discutat cu echipa mea am înţeles că este decizia corectă".

Cu 20 de Grand Slam-uri în palmares, Nadal a câştigat două titluri la Wimbledon (2008, 2010), iar la ultimele două ediţii din 2018 şi 2019 a fost semifinalist.

La Jocurile Olimpice, Nadal a cucerit medalia de aur la simplu în 2008 la Beijing şi medalia de aur la dublu în 2016 la Rio.

Nadal a jucat ultima oară în semifinale la Roland Garros, în care a fost învins de sârbul Novak Djokovic după patru seturi.