Rafael Benitez așteaptă cu nerăbdare confruntarea dintre Real Madrid și FC Liverpool din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Mai ales că, de-a lungul carierei sale, renumitul antrenor spaniol a activat la ambele echipe.



Benitez a antrenat-o pe FC Liverpool timp de 6 sezoane și a ajutat echipa să cucerească marele trofeu în 2005. Totuși, unul dintre cele mai bune meciuri ale tehnicianului pe banca "cormoranilor" a fost chiar în fața Realului în 2009. Atunci, în optimile de finală ale competiției, după victoria cu 1-0 la Madrid, formația engleză i-a zdrobit pe "galactici", pe teren propriu, cu 4-0.



"Am obținut victoria grație suporterilor. Atmosfera de pe Anfield îi ajuta foarte mult pe fotbaliști. Modul în care am câștigat meciul a fost unul special. I-am dominat tot timpul, am jucat foarte intens și adversarul nu a avut nici o șansă", a spus Benitez.



La Real Madrid, Benitez nu a stat mult - din iunie 2015 până în ianuarie 2016. Chiar și așa, tehnicianul a urmărit toate finalele din ultimii ani, în care au jucat "galacticii", inclusiv cea din 2018, în care aceștia au învins-o pe Liverpool cu 3-1.



"Când ai în palmares atâtea finale, știi cum să abordezi meciurile importante, dar atunci când nu ai parte de succes de ceva timp, așa cum a fost în cazul lui Liverpool, emoțiile ruinează meciul", a menționat antrenorul.



Primul meci dintre Real și FC Liverpool se va juca diseară, în capitala Spaniei, iar returul este programat pentru 14 aprilie, pe Anfield.



"Va fi un meci mare pentru toți. E o partidă cu două echipe de top. Realul e cu experiența, dar Liverpool devine tot mai puternică în fiecare sezon. Vor fi, de fapt, două meciuri spectaculoase și cred că microbiștii abia așteaptă lovitura de start", a spus Benitez.



Meciul Real Madrid - FC Liverpool va fi transmis în direct de postul de televiziune PRIME, cu începere de la ora 22:00.