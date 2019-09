Radu Gânsari, aventuri la Samara. Fotbalistul a fost titular la Krîlia Sovetov în șase meciuri

Internaţionalul moldovean, Radu Gânsari s-a adaptat bine la noul său club, Krîlia Sovetov Samara. El a ajuns cu moralul bun la echipa naţională în ajunul meciurilor din preliminariile Euro-2020 cu Islanda şi Turcia.



Asta - după ce a avut prestaţii convingătoare în primele etape ale Campionatului Rusiei.



Radu a fost titular în 6 meciuri, iar într-al șaptelea a fost rezervă utilizată. Moldoveanul a reuşit şi marcheze un gol. A făcut-o în partida cu Ural Ekaterinburg.



"Sunt la început de drum încă. Ştiu că aş avea multe de demonstrat. Dar mă bucur că mi s-a oferit ocazia să joc. E un prim-contact foarte bun. Sper să nu mă opresc aici şi să continuăm cu echipa să obţinem rezultate bune. Asta e important pentru noi", a zis Radu Gînsari, fotbalist.



Gînsari spune că cel mai emoţionant moment a fost debutul la noul său club. Mai ales că echipa sa a obţinut victoria în faţa unui adversar redutabil.



"A rămas în memorie meciul cu ŢSKA Moscova în care am câştigat cu 2-0. A fost primul meu meci. Am avut foarte mari emoţii. Ţin minte ziua ceea. La debut am învins cu 2-0, a fost un meci foarte bun făcut de mine şi de întreaga echipă", a declarat Radu Gînsari, fotbalist.

Radu, care este coechipier cu fostul internaţional Alexandru Gaţcan, spune însă că s-a integrat în colectiv foarte uşor.



"Cu Aniukov am făcut cunoştinţă când am venit la echipă. Cu Kombarov la fel. Pe Rîjikov îl ştiam de când am fost în probe la Rubin Kazan. Băieţi destul de simpli, care au câştigat destul de mulţi bani, care au câştigat multe trofee, dar de o simplitate uluitoare. Ai cu cine vorbi. Ieşim foarte des în oraş. Acum au venit mulţi fotbalişti noi şi fiecare trebuie să dea o masă echipei. În primele 2-3 săptămâni, aproape peste fiecare 5 zile ieşeam în oraş toţi împreună", a zis Radu Gînsari, fotbalist.



Acum, Radu are parte de o nouă provocare la echipa naţională. În această seară, "tricolorii" vor juca la Reykjavik cu Islanda în preliminariile Campionatului European din 2020. Echipa noastră va juca pentru prima dată cu cea mai nordică echipă națională din Europa, însă Gânsari ştie foarte bine ce adversari vor intra în teren.



"Au investit în fotbal, au investit în sport şi din câte ştiu s-au calificat la un Campionat European. Din cei 350 de mii de oameni să formeze fotbalişti. O echipă foarte bună, o echipă care pune osul la bătaie. Nordicii mereu au fost puternici. Mereu au avut vână. Va fi un meci destul de greu",a spus Radu Gînsari, fotbalist.



La prima reprezentativă Radu Gânsari a jucat 34 de partide şi a marcat 7 goluri.



Meciul Islanda - Republica Moldova va fi transmis în direct de CANAL 3, în această seară, cu începere de la ora 19:00.