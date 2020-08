Tenismanul moldovean Radu Albot și-a aflat adversarul din primul tur al turneului de Mare Șlem de la US Open. Compatriotul nostru va juca cu slovacul Norbert Gombos.



Va fi a treia întâlnire a celor doi tenismani. Albot l-a învins pe Gombos în 2010, la un turneu în Turcia din seria Futures. În 2016, însă, slovacul și-a luat revanșa la o competiție de tip Challenger în orașul Orleans, Franța.



Pentru participarea în primul tur, tenismanul moldovean va încasa 61 de mii de dolari, iar dacă se va califica în turul secund premiul va crește la 100 de mii.



Dacă se va impune în fața lui Gombos, Albot va juca în a runda a doua a competiției americane cu învingătorul partidei dintre croatul Marin Cilic și americanul Denis Kudla.



US Open se va desfășura la New York în intervalul 31 august - 13 septembrie.