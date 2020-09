Radu Albot părăsește devreme US Open. Tenismenul moldovean nu a reușit să treacă de primul tur

Tenismenul moldovean Radu Albot nu a reușit să treacă de primul tur la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Compatriotul nostru, aflat pe locul 70 în clasamentul mondial, a fost eliminat din competiție de slovacul Norbert Gombos, care este abia pe poziția 104 în ierarhia ATP.



Albot a pierdut în trei seturi cu scorul de 4-6 1-6 4-6 într-o partidă care a durat 2 ore și 15 minute.



Conform site-ului turneului de la New York pentru participarea în primul tur la US Open, Albot s-a ales cu 10 puncte ATP, dar și cu o primă de 61 de mii de dolari.



Într-un alt meci din runda inaugurală a competiției, britanicul Andy Murray l-a eliminat cu greu pe niponul Yoșihito Nișioka. Tenismanul scoțian a fost condus cu 2-0 la seturi, însă le-a câștigat pe următoarele trei și la final s-a impus cu scorul de 4-6 4-6 7-6 7-6 6-4.



S-a calificat în turul doi al competiției și rusul Daniil Medvedev, locul 5 în clasamentul ATP. Acesta l-a învins în trei seturi pe argentinianul Federico Delbonis, scor 6-1 6-2 6-4.