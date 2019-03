Radu Albot, întâmpinat ca un EROU la Chişinău. Tenismanul a fost asaltat de zeci de fani (FOTO)

Tenismanul Radu Albot a revenit acasă după ce în ultimele luni a impresionat pe arena internaţională şi a obţinut cele mai mari performanţe din cariera sa.

Sportivul a fost întâmpinat ca un erou la Aeroportul Internaţional Chişinău.



Pe Albot l-au aşteptat zeci de persoane: părinţii, prietenii, membri ai Federaţiei Naționale de Tenis, dar şi suporteri de toate vârstele.

Aceştia l-au asaltat pentru a face poze, iar Radu nu a ezitat să împartă autografe:



"Vrem să-l felicităm că a câştigat de două ori la rând şi asta este foarte important pentru Moldova".



"Este singurul moldovean care a urcat atât de sus în clasamentul mondial. El e foarte popular în Moldova".



"Mă bucur foarte mult că sunt aici multe persoane care m-au întâmpinat. Copiii, care mi-au făcut o surpriză: baloane, cadouri, diferite desene. Mă bucur că tenisul devine tot mai popular. Sper că din cauza mea".



În ultimele 2 luni, Radu a câștigat primul său titlu ATP și a ajuns pe locul 46 în clasament mondial, iar zilele trecute, moldoveanul a jucat cu legendarul Roger Federer în turul doi al turneului ATP de la Miami. Albot susţine că nu se va opri aici.



"Am avut ocazia să joc cu cel mai bun tenisman din istorie. Mă bucur că am apucat să-l prind. Păcat că am pierdut, dar a fost o experienţă de neuitat. Aşi dori să ajungă în top 30. Cred că nivelul jocului meu este acolo, doar că trebuie să execut şi cu puţin noroc voi fi în top 30", a spus Radu Albot.



Radu Albot se va afla în ţară timp de o săptămână după care va începe pregătirile pentru sezonul pe zgură. Vineri, tenismanul moldovean va avea parte de un antrenament inedit la Hânceşti cu fotbaliştii clubului Petrocub.