Radu Albot, idol pentru copii. Numărul 46 mondial a oferit autografe şi a făcut poze

O zi de neuitat pentru tinerii tenismani din Republica Moldova. Copiii s-au antrenat alături de Radu Albot, cel mai bun tenisman din ţară, în cadrul unui master class susţinut de acesta la şcoala republicană de tenis din Chişinău. Numărul 46 în ierarhia mondială le-a oferit o lecţie de tenis tinerilor sportivi şi a răspuns la toate întrebările acestora.



Micii tenismani au rămas impresionaţi de faptul că au avut ocazia să comunice şi să se antreneze alături de Radu Albot.



"Este o experienţă minunată. Urmează să joc cu Radu Albot. Este un moment unic, pentru că Radu este un campion adevărat. Este un om extraordinar."



"Este un jucător foarte bun, sunt norocoasă că am nimerit aici. A fost o experienţă foarte interesantă. Radu Albot este un jucător foarte bun. Eu mă mândresc că avem aşa un jucător în Moldova. Mă bucur foarte mult pentru el şi sper că voi atinge şi eu aşa scopuri ca şi el", a spus Anghelina Mocanu, o tenismenă.



Bogdan Racu este tenismanul care l-a impresionat pe Albot. Acesta l-a comparat pe tânărul sportiv cu spaniolul Rafael Nadal, locul doi în clasamentul ATP.



"Îmi place foarte mult acest tenisman. Mi-a plăcut când am jucat cu el. Mă uit la fiecare meci al lui şi sper să-l mai întâlnesc."



"Băiatul e stângaci. Făcea aceleaşi mişcări ca şi Rafa. Evident că mai are mult de muncit până la nivelul lui Rafael Nadal", a spus Radu Albot.



Radu a recunoscut că i-a fost greu să interacţioneze cu un număr atât de mare de copii.



"Este foarte greu să te antrenezi cu toţi aceşti copii. Cu toate acestea sunt foarte bucuros să mă aflu aici. Totul a fost bine, sper că a fost o sărbătoare pentru toţi."



La finalul evenimentului, Albot a oferit autografe şi a făcut poze cu toţi doritorii.