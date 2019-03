Radu Albot, FOTBALIST pentru o seară. Tenismanul moldovean s-a antrenat cu FC Petrocub (FOTO)

foto: facebook

Cel mai bun tenisman moldovean, Radu Albot, a fost fotbalist pentru o seară.



Revenit acasă după câteva turnee în Statele Unite, Albot s-a antrenat cu echipa Petrocub-Hâncești. Îmbrăcat în tricoul şi şorţii echipei naţionale a Republicii Moldova, tenismanul a efectuat toate exercițiile de rând cu fotbaliștii.



Albot a participat și la o miuță.



Tenismanul și-a antrenat șutul, iar la final a executat câteva penalty-uri.



"Astăzi pe teren a fost destul de interesant. Am avut pentru prima dată experienţa de a juca cu o echipă profesionistă de fotbal. Băieţii sunt foarte rapizi. Am simţit uneori că sunt mai rapizi decât mine. În fotbal e puţin diferit. În tenis loveşti fiecare minge, dar aici trebuie să o aştepţi, să te mişti altfel. "



Radu spune că în timpul liber priveşte fotbal şi îi place acest sport.



"Dacă nu era să fiu tenismen de mic copil, la sigur era să fiu fotbalist. Îmi place să mă uit, să joc. Îmi place atmosfera de echipă. "



Antrenorul și jucătorii echipei Petrocub au fost bucuroși de noul coleg, chiar dacă a fost doar pentru o seară.



"Radu a demonstrat că are o coordonare extraordinară. Pentru noi este un exemplu viu că prin caracter, muncă, devotament poţi obţine rezultate. Avem ce învăţa de la el. "



"Ne-a părut foarte bine că l-am văzut astăzi şi s-a antrenat cu noi. Aş zice că tenis joacă mai bine decât fotbal, dar se isprăveşte şi în fotbal. "



Radu Albot a cucerit în februarie, la Delray Beach, primul său titlu ATP, iar recent a jucat la Miami cu renumitul tenisman elvețian Roger Federer. Albot este pe locul 46 în clasamentul mondial.