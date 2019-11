Radu Albot este pregătit să fie liderul echipei naţionale de tenis la turneul ATP Cup din Australia

foto: publika.md

Radu Albot este pregătit să fie liderul echipei naţionale de tenis a Republicii Moldova la turneul ATP Cup, care se va desfăşura în Australia.



Reprezentativa ţării noastre va participa la competiţie cu un lot format din 4 jucători. În afară de Albot, la ediţia inaugurală a turneului vor evolua Alexander Cozbinov, Dmitrii Bascov şi Egor Matvievici.



"Mereu este plăcut să joci sub steagul ţării tale. Cred că este ceva ce nu poţi reda prin cuvinte. Sunt emoţii. Mai ales atunci când câştigi, ai emoţii foarte mari, pentru că ştii că nu joci doar pentru tine, dar în spatele tău este o ţară întreagă", a spus Radu Albot, tenisman.



"Ne vom strădui să nu dezamăgim, să jucăm bine şi să depăşim toate aşteptările", a zis Dmitri Baskov, tenisman.



Republica Moldova a fost repartizată în grupa C, alaturi de Belgia, Marea Britanie şi Bulgaria. Reprezentativa ţării noastre, al cărei căpitan de jucători va fi tatăl lui Radu Albot, Vladimir, este cotată cu şanse mici la calificarea în faza următoare a competiţiei nou înfiinţate, ceea ce, însă, nu îi împiedică pe jucători să spere la victorii.



"Acum 5 zile a fost un meci, Moldova - Franţa. Moldova a condus cu 1-0 din minutul 8. Nimeni niciodată nu ar spune că e posibil. Toţi se gândeau că va fi 4-0, 5-0 etc. în favoarea francezilor. În sport totul e posibil. E important să crezi în asta", a declarat Radu Albot, tenisman.



"Sperăm că o să arătăm un joc bun. De fapt, nu am nici un dubiu dacă merge Radu acolo", a zis Ceslav Ciuhrii, preşedinte FNTM.



ATP Cup se va desfăşura în perioada 3 -12 ianuarie 2020, în oraşele Sydney, Perth şi Brisbane. La competiţie participă 24 de echipe, împărţite în 6 grupe, care se vor confrunta în partide de simplu, cât şi de dublu.



Câştigătoarele grupelor şi două cele mai bine clasate formaţii de pe locul secund se vor califica în play-off.