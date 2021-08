Radu Albot a fost eliminat în primul tur la US Open. A pierdut partida cu reprezentantul Australiei, Alexei Popîrin

Tenismanul moldovean Radu Albot a fost eliminat în primul tur la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului. Compatriotul nostru a pierdut partida cu reprezentantul Australiei, Alexei Popîrin. Albot a fost învins în patru seturi, scor 3-6 7-6 3-6 3-6.La feminin, Simona Halep s-a calificat în turul doi al competiţiei de la New York. Românca a învins-o pe jucătoarea din Italia Camila Giorgi, proaspătă campioană a turneului WTA de la Montreal.Simona s-a impus în două seturi cu scorul de 6-4 7-6."Sunt foarte fericită că am câştigat acest meci. A fost foarte important pentru mine, deoarece am avut o perioadă lungă fără meciuri oficiale. Am luptat până la final ca să duc până la capăt această partidă. Mă bucur mult că am fost destul de puternică în setul secund şi a putut termina meciul. Aşa că sunt foarte fericită că m-am calificat în turul doi."Simona Halep o va întâlni în turul doi pe Kristina Kucova din Slovacia.