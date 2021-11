Radiodifuziunea UE, îngrijorată din cauza că PAS a votat în lectură finală modificările legislative ce prevăd controlul parlamentar al companiei "Teleradio-Moldova"

Majoritatea parlamentară a PAS a ignorat criticile societăţii civile şi cele venite din partea organizaţiilor europene şi a votat în lectură finală modificările legislative care prevăd revenirea sub control parlamentar a companiei "Teleradio-Moldova" și simplificarea procedurii de demitere a membrilor Consiliului Audiovizualului. Legea a stârnit îngrijorarea Uniunii Europene de Radiodifuziune care a transmis şi o scrisoare la Parlament în care a atenţionat că modificarea legii ar putea duce la subordonarea politică a organelor de conducere și supraveghere ale companiei "Teleradio-Moldova" şi amestec direct în politica editorială."Cu votul majorității membrilor 7 pro şi 4 abțineri, comisia propune adoptarea în lectura a II-a.", a declarat Liliana Nicolaescu-Onofrei, deputat PAS președintele comisiei parlamentare "Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media".Înainte de a trece la aprobarea proiectelor de pe ordinea de zi, deputatul BCS Adela Răileanu a atras atenţia asupra scrisorii trimise de directorul general al Uniunii Europene de Radiodifuziune."Vreau să ştiu domnule preşedinte dacă într-adevăr o astfel de scrisoare a ajuns la dumneavoastră, dacă a fost examinată la Biroul Permanent sau urmează să o examinaţi. Şi dacă este un răspuns la această scrisoare, să fie făcut public.", a declarat Adela Răileanu, deputat BCS."Deocamdată la mine nu a ajuns aşa demers. Respectiv, nu avea cum să ajungă în agenda de lucru a Biroului Permanent. Din moment ce ajunge, o analizăm. Şi venim cu un răspuns.", a declarat Igor Grosu, preşedintele Parlamentului.Adela Răileanu l-a acuzat ulterior pe Grosu că minte şi a publicat o fotografie cu respectivul email din partea Uniunii Europene de Radiodifuziune care ar fi ajuns seara trecută, printre alţii, şi la Igor Grosu şi la președintele comisiei pentru mass-media, Liliana Nicolaescu-Onofrei. Nu am reuşit să îi găsim la telefon pe niciunul dintre ei pentru a comenta situaţia. Responsabilii de comunicare de la Parlament ne-au cerut o solicitare oficială.În scrisoarea sa, directorul general al Uniunii Europene de Radiodifuziune, Noel Curran, menţionează că un radiodifuzor public independent și de încredere are un rol deosebit de important în societăţile în tranziţie. Pentru asta, ar trebui să fie împuternicit prin structurile de guvernare să funcționeze independent de presiunea și interferența politică. Noel Curran califică noile modificări drept un pas înapoi pentru independenţa TRM, pentru că ar pune în mod inevitabil instituţia sub și mai multă presiune politică. Uniunea Europeană de Radiodifuziune este alianța radiodifuzorilor publici din Europa şi are peste 140 de membri activi şi membri asociaţi din 756 de ţări.